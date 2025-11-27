الحبتور وجهانجيري إلى نهائي بطولة عيد الاتحاد للبولو

=

تأهل فريقا الحبتور وجهانجيري للبولو إلى المباراة النهائية لبطولة عيد الاتحاد الـ 54، والتي ستقام، السبت المقبل، بنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، فيما سيلعب فريق مهرة أمام فريق بور اونا كابيزا على كأس الترضية، وتأهل فريق الحبتور بعد فوزه في الدور قبل النهائي على فريق «بور اونا كابيزا» بنتيجة تسعة أهداف مقابل ستة أهداف ونصف، بعد مباراة مثيرة، نجح فيها محمد الحبتور في قيادة فريقه إلى الفوز، وبلوغ النهائي، ولم تكن المباراة سهلة لفريق الحبتور رغم فارق الأهداف، بسبب قوة منافسه وعناده، الذي استمر حتى نهاية الشوط الثالث قبل أن يحكم فريق الحبتور سيطرته على الشوط الرابع الحاسم، ويحصد بطاقة التأهل بعد مشوار ناجح في جميع مبارياته بالبطولة.

في حين تأهل فريق جهانجيري، بقيادة سعد جهانجيري بعد فوزه على فريق مهرة، بقيادة طارق الحبتور بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين، بعد مباراة لعب فيها الفريقان بحذر بالغ خصوصاً في الشوطين الأول والثاني إلا أن فارق الجانب البدني والمهاري رجح كفة فريق جهانجيري في الشوطين الثالث والرابع.