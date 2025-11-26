فريق «الإمارات جي بي آر» بطل دوري الأثر 2025

البيان

أعلنت سلسلة سباقات سيل جي بي عن فوز فريق الإمارات جي بي آر بلقب «دوري الأثر» لموسم 2025، للعام الثاني على التوالي، وذلك تقديراً لجهوده المتميزة على صعيد الأثر الاجتماعي والبيئي إلى جانب أدائه الرياضي.

ويعد «دوري الأثر» مبادرة رائدة في عالم الرياضات العالمية، حيث يقيم إنجازات الفرق وفق أربعة محاور رئيسية تشمل العمل المناخي، وتقليل النفايات، وتسريع الدمج والشمول، وتطوير المبادرات الرامية إلى تجاوز الحدود التقليدية. وبعد تقييم 48 مشروعاً قدمته الفرق المشاركة، وبمشاركة 20 حكماً و114 ساعة من التقييم، توج فريق الإمارات بريطانيا العظمى باللقب عن جدارة.



وقدم الفريق خلال الموسم سلسلة من المبادرات المؤثرة، شملت توسيع برنامج تطوير المواهب الشابة الذي مكن البحار الواعد «كاي هوكلي» من الحصول على وظيفة بدوام كامل مع الفريق، إلى جانب تنفيذ برامج تعليمية بالشراكة مع مؤسسة 1851 Trust تركز على الدمج والشمول. كما وفر الفريق أكثر من 350 ساعة تدريب عملي على الماء للشباب من الفئات الأقل تمثيلاً.



ومع اقتراب النهائي الكبير لجائزة مبادلة أبوظبي الكبرى للإبحار «سيل جي بي» 2025، المقرر إقامته يومي 29 و30 نوفمبر برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، يدخل فريق الإمارات جي بي آر المنافسات في صدارة الترتيب العام، مع فرصة تاريخية ليصبح أول فريق يفوز بالكأس الرياضية وكأس «دوري الأثر» في الموسم نفسه.

ويتضمن الحدث سباقات أسطول يشارك فيها 12 قارباً على مدى يومين، قبل إعلان الفائز بالحدث واحتساب النقاط النهائية لتحديد الفرق الثلاثة المتأهلة إلى النهائي الحاسم، الذي تبلغ جائزته مليوني دولار أمريكي.



