تكليف دولي للإماراتي محمد الحوسني في مونديال بناء الأجسام بالسعودية



كلف الاتحادان الدولي والسعودي لبناء الأجسام محمد شاهين الحوسني عضو مجلس إدارة الاتحاد الإماراتي للعبة، بالإشراف على عملية وزن اللاعبين في بطولة العالم التي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 27 نوفمبر الجاري ولغاية 2 ديسمبر المقبل، وذلك في تكليف مشرف يعكس المكانة المميزة لبناء الأجسام الإماراتية عالمياً، ويترأس محمد شاهين الحوسني بعثة منتخب الإمارات التي ستشارك في المونديال العالمي وتضم 18 لاعباً بعد أن أضافت لجنة المنتخبات أربعة لاعبين جدد هم: عبدالله المري وهادف السويدي وعبدالله حسن جمعة ومحمد الباروت.



وأكد الحوسني، أنه سيشارك في اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي والتي ستتزامن مع تنظيم المنافسات بصفته نائباً لرئيس اللجنة الفنية الدولية، موضحاً أنه سيتم دراسة ومناقشة عدد من المقترحات المتعلقة بتطوير الجوانب الفنية ومنها عدد البطولات الدولية وأماكن وتوقيتات إقامتها، وكل ما يتعلق بالشأن الفني على مستوى العالم.



وتابع: يتمتع بناء الأجسام الإماراتية بمكانة مميزة على مستوى العالم في جميع الجوانب التنظيمية والتنافسية، لذا فقد تم تكليفي بالإشراف على عملية وزن اللاعبين التي تسبق انطلاق المنافسات الرسمية وذلك في إضافة فنية مهمة تعزز من مكانة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي على المستوى القاري والعالمي ما ساهم بشكل فاعل بتطوير اللعبة.



وحول حظوظ المنتخب الوطني في البطولة أكد الحوسني أن لاعبي المنتخب سيشاركون وهم في جاهزية مميزة ولا سيما بعد الفوز بالمركز الأول لبطولة غرب آسيا التي أقيمت في مملكة البحرين مؤخراً وكذلك الفوز في بطولة آسيا التي تمت استضافتها في دولة الإمارات العربية المتحدة في عجمان الصيف الماضي، وختم تصريحاته موضحاً أن الطموح مواصلة تحقيق أفضل النتائج الدولية لدولة الإمارات.