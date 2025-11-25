محمد بن سليم: سباق جائزة قطر الكبرى مثال رائع في الشرق الأوسط



أكد محمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات «FIA» بأن سباق جائزة قطر الكبرى للخطوط الجوية القطرية للفورمولا 1 سيقدم مثالاً رائعاً آخر على أهمية الشرق الأوسط لبطولة الفورمولا 1 ومستقبل رياضة السيارات، مع اقتراب سباق المنافسة على لقب السائقين من ذروته.

وتنطلق، الأحد المقبل، الجولة قبل الأخيرة من بطولة الفورمولا 1 لهذا العام، حيث تعزز حلبة لوسيل الدولية الآن دورها المحوري في تطوير المواهب المستقبلية، دعماً لجهود الاتحاد الدولي للسيارات «FIA» لتوسيع نطاق جعل الوصول إلى رياضة السيارات في متناول اليد.



وقال محمد بن سليم: جائزة قطر الكبرى ليست مجرد سباق، بل هي تطوير للعبة من القاعدة الشعبية إلى العالمية، ولا تعد حلبة لوسيل الدولية مجرد منصة عالمية المستوى لسباقات الفورمولا 1، بل هي أيضاً شهادة على رؤيتنا الجماعية حيث تجمع بين أحدث التقنيات والاستدامة والالتزام طويل الأمد تجاه هذه الرياضة.

ويلتزم الاتحاد الدولي للسيارات بزيادة إمكانية الوصول والتنوع في رياضة السيارات، ما يضمن تكافؤ الفرص للمواهب المتساوية، حيث يعد برنامجه العالمي الرائد أمراً بالغ الأهمية لضمان استمرار نجاح هذه الرياضة في الشرق الأوسط.



وتعد بطولة كأس الأمم للكارتينج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي أطلقها محمد بن سليم عام 2020، جزءاً مهماً من هذا الحدث. وقد حققت نسخة هذا العام والتي أقيمت في لوسيل الشهر الماضي من قِبل الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية «QMMF» نجاحاً باهراً، حيث استقطبت أكثر من 170 سائقاً من 18 دولة من جميع أنحاء المنطقة. ويتمتع محمد بن سليم بعلاقة وطيدة مع قطر وتراثها العريق في رياضة السيارات، حيث فاز بجولة البلاد في بطولة الشرق الأوسط للراليات «FIA» تسع مرات بين عامي 1988 و2002.