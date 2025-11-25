عبدالله المري يُهنئ الفرق الرياضية الفائزة بدرع الشرطة للفنون القتالية



هنأ معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الفرق الرياضية الفائزة بدرع الشرطة للفنون القتالية على مستوى وزارة الداخلية، وذلك تقديراً لأدائهم المميز ومساهمتهم في تحقيق إنجاز رياضي جديد يُضاف إلى سجل شرطة دبي الحافل بالنجاحات.

حضر اللقاء العميد بدران الشامسي، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، والعميد أحمد مرداس، مدير الإدارة العامة للتدريب، ونائبه العميد دكتور جاسم محمد عبد الله، والعقيد عبد الباسط علي عبد الرحمن، مدير مركز التميز الرياضي، والفرق الرياضية الفائزة.



وأشاد معالي الفريق عبدالله خليفة المري بأداء الفرق الرياضية، مباركاً لهم هذا الإنجاز، ومؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي على دعم وتطوير الكوادر الرياضية، وتعزيز مفهوم اللياقة البدنية كجزء أصيل في بيئة العمل الشرطي.

وأضاف معاليه: نفخر بهذا الإنجاز الرياضي الذي حققته فرق شرطة دبي في بطولة وزارة الداخلية للفنون القتالية، والذي يعكس التزامنا الراسخ بتطوير قدرات أفرادنا في مختلف المجالات، خصوصاً في مجالات اللياقة البدنية والرياضية، إن دعمنا للرياضة في شرطة دبي جزءٌ من استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز قدرات رجل الأمن ذهنياً وبدنياً. ولقد أثبت المشاركون في الفرق أنهم على قدر عالٍ من الكفاءة والانضباط، واستحقوا هذا التتويج عن جدارة. ووجه معاليه الشكر لكل من أسهم في هذا الإنجاز، من مدربين ولاعبين وإداريين، داعياً الفرق إلى مواصلة العمل بهمة عالية وروح حماسية لتحقيق مزيد من النجاحات.



من جانبه، توجه العميد بدران الشامسي، بجزيل الشكر والعرفان إلى معالي الفريق عبدالله خليفة المري، على دعمه المتواصل واهتمامه الكبير بتطوير منظومة التدريب واللياقة البدنية لدى منتسبي القوة، وهو ما كان له الأثر البالغ في تحقيق هذا الإنجاز الرياضي المشرف.

يُذكر أن، شرطة دبي حصدت الفوز بدرع الشرطة للفنون القتالية على مستوى وزارة الداخلية، بعد حصولها على المركز الأول بالمجموع العام بواقع 713 نقطة للبطولة و191 نقطة للدرع. كما تمكنت فرق شرطة دبي للفنون القتالية المختلطة MMA، عن فئتي الرجال والسيدات، وفرق شرطة دبي للجوجيتسو عن فئات الرجال والسيدات والنخبة، من حصد 86 ميدالية على مستوى البطولات، بواقع 28 ميدالية ذهبية و30 ميدالية فضية و28 ميدالية برونزية.