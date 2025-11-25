14 لاعباً في قائمة منتخب بناء الأجسام للمشاركة ببطولة العالم بالسعودية



أعلن اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية عن القائمة النهائية للاعبي المنتخب الوطني لبناء الأجسام، وضمت 14 لاعباً للمشاركة في بطولة العالم والتي ستنطلق السبت المقبل بمدينة الخبر بالمملكة العربية السعودية، وتستمر لثلاثة أيام، مؤكداً جاهزيته التامة للمشاركة في المونديال الذي سيشهد مشاركة النخبة من أبطال العالم.



يترأس البعثة المشاركة في الحدث العالمي محمد شاهين الحوسني، عضو مجلس إدارة الاتحاد و14 لاعباً، هم: أحمد رستم، عبدالله المرزوقي، خالد بخت الفلاسي، مطر الظاهري، مروان البلوشي، أحمد التميمي، خالد المطوع، طارق موسى، أحمد محمد علي، عمر المهيري، عصام الغص، علي ضاوي، راشد زايد الزعابي، عبدالله الختال، إضافة إلى الجهازين الفني والإداري للمنتخب الوطني.



وأكد الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، أن الهدف من المشاركة في البطولة هو تأكيد المكانة المميزة لبناء الأجسام الإماراتية والحضور على المستوى العالمي في جميع المجالات، مثمناً الجهود التي تبذلها لجنة المنتخبات والجهازان الفني والإداري وأفراد المنتخب الوطني للوصول للجاهزية التامة، والمشاركة في المنافسات بشكل مميز، متمنياً للاعبين تحقيق أفضل الإنجازات.