أحمد محمد لاعب منتخب بناء الأجسام: هدفي المركز الأول في المونديال



أكد أحمد محمد علي، لاعب منتخب الإمارات لبناء الأجسام، أنه يطمح لتحقيق المركز الأول في بطولة العالم لبناء الأجسام، التي تنطلق منافساتها في المملكة العربية السعودية، الأحد المقبل، في فئة الماستر فيزيك.

ويعد بطل الإمارات صاحب الـ«49 عاماً»، الذي يتمتع بإمكانات جسمانية وفنية عالية، أحد لاعبي نخبة منتخب الإمارات لبناء الأجسام بالرغم من انضمامه لصفوف المنتخب الوطني قبل فترة وجيزة.



وأوضح نجم الإمارات قدرته على تحقيق إنجاز مميز بالرغم من مشاركة لاعبين أصحاب مستوى قوي في البطولة، لكنه قادر على الظهور بصورة تناسب تألقه خلال المونديال، ونيله الميدالية الفضية في بطولة آسيا التي أقيمت في عجمان الصيف الماضي.



ووصف اللاعب المشاركة في بطولة العالم بالفرصة المهمة في مسيرته الرياضية، خصوصاً أنها ثاني مشاركة مع المنتخب الوطني، مثمناً دعم ورعاية مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، والجهازين الفني، بقيادة المدرب زويد سالمين الزعابي، والإداري بإشراف عضو مجلس الإدارة أحمد جوهر.



ووصف أحمد محمد علي، رياضة بناء الأجسام الإماراتية بأنها تطورت بشكل مميز، خلال السنوات الماضية، تزامناً مع الخطط الاستراتيجية التي يعدها وينفذها اتحاد بناء الأجسام، ومنها استقطابه لأفضل البطولات الدولية وتنظيمها في الدولة، إضافة إلى تطور البنى التحتية الرياضية.