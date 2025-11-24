الأسبوع الختامي لتحدي دبي للياقة 2025 يحتفي بالحركة



يختتم الأسبوع الأخير من تحدي دبي للياقة 2025 شهراً كاملاً من النشاط والحركة التي سادت أرجاء المدينة، وهو ما يتزامن كذلك مع إطلاق فعالية «دبي يوغا» لأول مرّة كإحدى الفعاليات الرئيسة للتحدي في حديقة زعبيل، إلى جانب عودة بطولة طيران الإمارات دبي لسباعيات الرجبي، التي تُعد من أبرز المهرجانات الرياضية في المنطقة.



يأتي الأسبوع الأخير للتحدي ليكمل 30 يوماً من الالتزام الفردي والجماعي، ويؤكد القيم التي قام عليها، ويجمع سكان دبي وزوارها لاعتماد أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً، في تجسيد عملي لشعار هذا العام: «ابحث عن تحديك».

دبي يوغا 2025 في حديقة زعبيل: في 30 نوفمبر، تتحول حديقة زعبيل إلى ساحة لممارسة اليوغا في الهواء الطلق ويمكن للراغبين التسجيل عبر dubaiyoga.ae.



تواصل قرى 30×30 المجانية للياقة تقديم مئات الأنشطة يومياً: قرية دي بي ورلد كايت بيتش 30×30 للياقة: أكبر قرية رياضية وأكثرها تنوعاً في دبي، تضم ملاعب للحجز، ومسار سباق العوائق ومنطقة بيتش ووريور، وقرية بلدية دبي 30×30 للياقة في حديقة زعبيل: وجهة رئيسة لعشّاق الجري وركوب الدراجات، تضم مناطق سبينينغ، ولياقة للأطفال، وملاكمة يشرف عليها مدربون محترفون، إضافة إلى ملاعب قابلة للحجز لكرة السلة، والتنس الأرضي، والبادِل، والكريكيت.

قرية بلدية دبي 30×30 للياقة في حديقة الورقاء: وجهة مثالية للعائلات، تشمل نادياً رياضياً جديداً، وجلسات مخصصة للسيدات والأطفال، وملاعب للحجز لرياضات البادل، والكرة الطائرة، وكرة القدم، وكرة السلة.



مراكز اللياقة المجتمعية

يواصل 30 مركزاً مجتمعياً للياقة تقديم حصص تدريبية مجانية يومياً، لتجعل ممارسة النشاط البدني في متناول الجميع في مختلف أحياء دبي. ويشهد الأسبوع الأخير من تحدي دبي للياقة 2025 مجموعة من الوجهات المميزة.

مركز إيه إي إس إس بي سكيت بارك 30×30 للياقة: جلسات تزلج لمدة ساعة لجميع المستويات في مجمع دبي للاستثمار، صباحاً وبعد الظهر طوال شهر نوفمبر.

مركز مرسيدس-بنز 30×30 للياقة: أنشطة لياقة يومية في حي دبي للتصميم «d3» تشمل يوغا وبيلاتس أرضياً، وتمارين التأمل وتنس الطاولة، إلى جانب فعاليات رياضية عائلية في عطلات نهاية الأسبوع «تنس، كرة السلة، الريشة الطائرة، وبيكل بول».



مركز شرطة دبي 30×30 للياقة: تقام حصص لياقة جماعية وجولات على دراجات هوائية تركّز على العمل الجماعي والسلامة يومياً من الساعة 6:00 صباحاً حتى 10:00 مساءً في نادي ضباط شرطة دبي.

مركز وادي حتّا 30×30 للياقة: وجهة جبلية في دبي تقدم تجارب لياقة قائمة على المغامرة، تشمل رياضة الهايكنغ، وركوب الدراجات الجبلية، واليوغا، وسباقات المسارات، إلى جانب التحديات المميزة مثل سبارتان، وتاف مادر، وتحدي EBAR، وتحدي الإمارات للدراجات الجبلية.

مركز تلال الغاف 30×30 للياقة: يقدّم موفمنت هب في حديقة بحيرة تلال الغاف حصص تمارين يومية، إضافة إلى فعاليات كبرى في عطلة نهاية الأسبوع كل يوم جمعة وسبت، مركز استاد ذا سيفنز 30×30 للياقة: بالتزامن مع بطولة طيران الإمارات دبي لسباعيات الرجبي، يقدّم مركز اللياقة في استاد ذا سيفنز برنامجاً يومياً متكاملاً.



بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي «28 – 30 نوفمبر، استاد ذا سيفنز»، تعود بطولة هذا العام إلى ملعب ذا سيفنز بين 28 و30 نوفمبر، مباراة نادي دبي لكرة السلة ضد نادي باريس لكرة السلة «25 نوفمبر، كوكا كولا أرينا».

نهائي ريد بُل لثلاثيات السلة 2025 «29 نوفمبر، جميرا أبراج الإمارات»، تجتمع الفرق المتوجة في التصفيات والبطولات الوطنية حول العالم في دبي للتنافس على لقب بطل العالم في واحدة من أكثر صيغ كرة السلة حماساً وتنافسية، كرة السلة بنظام 3 ضد 3.



سباق سكتشرز رَن اليوم الوطني «30 نوفمبر، مضمار ميدان»، معرض «ليفل أب» للابتكار في التكنولوجيا الرياضية «27 – 29 نوفمبر، دبي هاربر». يُقام معرض «ليفل أب» للابتكار في التكنولوجيا الرياضية في دبي هاربر من 27 إلى 29 نوفمبر، ليجمع تحت سقف واحد أحدث تقنيات تطوير أداء الرياضيين، تحدي الإمارات للدراجات الهوائية الجبلية «29 نوفمبر، مركز وادي حتّا 30×30 للياقة»، سلسلة سباقات قرى الإمارات: السباق السادس «29 نوفمبر، حديقة الليسلي».