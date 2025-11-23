طارق موسى لاعب منتخب بناء الأجسام: طموحي المنافسة بقوة في بطولة العالم بالسعودية



كشف طارق موسى البلوشي، لاعب منتخب الإمارات لبناء الأجسام، عن طموحه بتحقيق الفوز بالمركز الأول في بطولة العالم لبناء الأجسام، والتي ستقام في المملكة العربية السعودية أواخر نوفمبر الجاري، وكذلك المنافسة على لقب بطل الأبطال في فئة ماسكولار فيزيك، وذلك بعد نجاحه مؤخراً من نيل الميدالية البرونزية في بطولة غرب آسيا، التي أقيمت في مملكة البحرين، وكذلك ذهبية بطولة آسيا، التي أقيمت في عجمان الصيف الماضي.

ووصف اللاعب المشاركة في بطولة العالم بالفرصة المهمة في مسيرته الرياضية، مثمناً دعم ورعاية مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، والجهازين الفني، بقيادة المدرب زويد سالمين الزعابي، والإداري بإشراف عضو مجلس الإدارة أحمد جوهر.



وأوضح طارق البلوشي أن المنافسة ستكون صعبة، بفضل مشاركة نخبة قوية من أبطال العالم، لكنه يجد نفسه جاهزاً ومستعداً بالشكل الكافي للمشاركة في البطولة.

يذكر أن اللاعب طارق موسى قد أحرز 11 ميدالية على المستويين المحلي والدولي، منها ذهبيتان، و5 فضيات، و4 برونزيات، إضافة إلى المركز السادس في بطولة العالم، التي أقيمت في اليابان العام الماضي.