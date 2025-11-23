فضية وبرونزية للإمارات في «عربية الشطرنج الخاطف» بالكويت



حقق لاعبو منتخب الإمارات للشطرنج إنجازاً لافتاً بحصد ميداليتين في منافسات الشطرنج الخاطف ضمن فعاليات البطولة العربية المقامة حالياً في الكويت، والتي ينظمها اتحاد الكويت للشطرنج بالتعاون مع الاتحاد العربي للعبة، في ضيافة النادي الكويتي للألعاب الذهنية.



ونجح عمران الحوسني لاعب منتخبنا الوطني ونادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية في الفوز بالميدالية الفضية لفئة الرجال، بعد أن جمع 7 نقاط من 9 جولات، بفارق نصف نقطة فقط عن المتصدر السوري مازن فندي صاحب الميدالية الذهبية، في حين حصد المغربي ياسر حجي المركز الثالث والميدالية البرونزية.



وفي منافسات السيدات، تألقت لاعبتنا وافية درويش المعمري من نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية بحصد الميدالية البرونزية بعدما احتلت المركز الثالث برصيد 6 نقاط من 9 جولات، في حين تُوجت القطرية شين زو بالميدالية الذهبية برصيد 8.5 نقاط، وجاءت الأردنية ربى القضاة ثانية برصيد 6.5 نقاط.



وفي بطولة الشطرنج الكلاسيكي التي وصلت إلى الجولة السادسة، يحتل عمران الحوسني المركز الرابع برصيد 4.5 نقاط، خلف المصري حامد وفا المتصدر بـ5.5 نقاط، واللبناني أكرم خودر برصيد 5 نقاط، والمصري أدهم قنديل بالرصيد نفسه. وعلى صعيد السيدات، جاءت وافية درويش في المركز الرابع برصيد 4 نقاط من 6 جولات، وبفارق نقطة واحدة فقط عن المتصدرة.