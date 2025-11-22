متقاعدو شرطة دبي يشاركون في «تحدي اللياقة»



نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في إدارة المراسم والتشريفات في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، فعاليات رياضية لمتقاعدي شرطة دبي، وذلك في إطار الحرص على إشراكهم في «تحدي دبي للياقة 2025»، في دورته التاسعة، الهادف إلى جعل دبي واحدة من أكثر المدن نشاطاً في العالم، من خلال الالتزام بممارسة 30 دقيقة من التمارين البدنية يومياً، على مدى 30 يوماً، خلال الفترة من الأول حتى 30 نوفمبر المقبل.



وشارك المتقاعدون، رجالاً ونساءً، في فعالية مشي على مضمار حديقة بحيرة الخوانيج، معبرين عن سعادتهم بالمبادرة التي تسهم في تعزيز الصحة العامة، والتحفيز على المشاركة الرياضية، وتعزيز جودة الحياة. وأشاد المتقاعدون بمبادرة «تحدي دبي للياقة 2025»، لمساهمتها الفاعلة في تحفيز كافة أفراد المجتمع على تخصيص نصف ساعة من يومهم للممارسة الرياضة، بما يعود بالنفع على صحتهم الجسدية، ويشجعهم على اعتماد أسلوب حياة رياضي سليم.