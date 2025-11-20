الإمارات ترفع رصيدها إلى 22 ميدالية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي



رفعت بعثة الإمارات المشاركة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي «الرياض 2025»، رصيدها إلى 22 ميدالية حتى الآن، بواقع 3 ذهبيات و6 فضيات و13 برونزية، متجاوزة حصيلة النسخة السابقة التي أقيمت في قونية التركية عام 2022، وبلغت 10 ميداليات.



وشهد اليوم تتويج عدد من لاعبي ولاعبات منتخبات الإمارات، حيث أحرز عدّاء المنتخب الوطني لألعاب القوى إيمانويل باميديلي الميدالية الفضية في سباق 400 متر للرجال، بعد إنهائه السباق بزمن بلغ 45.71 ثانية. وفي سباقات الهجن، أضاف راشد الكعبي فضية سباق مسافة 2000 متر، فيما نالت فاطمة العامري فضية سباق 2000 متر للهجن للسيدات، إلى جانب برونزية سباق 8000 متر.



وحصد مطر المهيري برونزيتي سباقي 2000 متر و8000 متر، مؤكداً استمرار حضور الهجن الإماراتية القوي في منافسات الدورة. كما حقق منتخب الجوجيتسو 4 ميداليات، بواقع ذهبية وفضية وبرونزيتين.