الشارقة تستضيف مونديال الريشة الطائرة في الهواء الطلق النسخة الأولى 11 ديسمبر



تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، تستضيف الشارقة النسخة الأولى من بطولة العالم الأولى للريشة الطائرة في الهواء الطلق من 11 إلى 14 ديسمبر المقبل، على شاطئ مدينة خورفكان، ويشارك في البطولة 96 لاعباً ولاعبة يمثلون 12 دولة في 3 مسابقات هي: ثلاثيات الرجال وثلاثيات السيدات والفرق.



تم إعلان ذلك في المؤتمر الصحفي الذي أقامته اللجنة العليا المنظمة للبطولة، اليوم الخميس، بمقر مجلس الشارقة الرياضي بحضور الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ومحمد عبيد الحصان، أمين عام المجلس وعبدالملك محمد جاني، رئيس اللجنة المنظمة، ونورة الجسمي، رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة نائب رئيس اللجنة، وسالم المزروعي، نائب رئيس الاتحاد، وبخيت سعيد القرص، مدير البطولة، ورؤساء اللجان بالبطولة وفيرن جليدرز، رئيسة قسم تطوير البطولات بالاتحاد الدولي للريشة الطائرة ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام بالمجلس وعدد من ممثلي الجهات الراعية والمساهمة في تنظيم البطولة، بالإضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام المختلفة.



تم خلال المؤتمر تسليط الضوء على تحضيرات البطولة وتجهيزاتها بمدينة خورفكان، كما تم إعلان برنامج مباريات مسابقاتها الثلاث، حيث تنطلق الخميس 11 ديسمبر المقبل مباريات المجموعات لثلاثيات الرجال والسيدات، ويوم الجمعة 12 ديسمبر تقام مباريات الدور ربع النهائي ثم نصف النهائي والنهائي للثلاثيات، ويوم السبت 13 ديسمبر تنطلق مباريات المجموعات بالنسبة للفرق، ويوم الأحد 14 ديسمبر تقام مباريات الدور ربع النهائي ثم نصف النهائي والنهائي للفرق.



وتم الكشف عن أسماء الدول التي تشارك في البطولة وهي: الإمارات العربية المتحدة «البلد المستضيف»، جمهورية مصر العربية، أستراليا، هونغ كونغ، ألمانيا، أذربيجان، البرازيل، أندونيسيا، بلغاريا، نيجيريا، الصين، فنزويلا.

وفيما يخص نظام اللعب ستقام منافسات مسابقة الثلاثيات بنظام الأفضل من 5 أشواط والفائز هو الذي يحقق 9 نقاط أولاً مع التقدم بفارق نقطتين وفي حال التعادل 12-12 تحسم النقطة التالية لمباراة، أما بالنسبة لمسابقة الفرق فمن 4 مباريات: زوجي سيدات وزوجي رجال وثلاثيات سيدات وثلاثيات رجال، وكل مباراة من 15 نقطة والفريق الذي يحقق 60 نقطة أولاً يفوز باللقاء.



من جهتها، قالت خونينغ باتاما رئيسة الاتحاد الدولي خلال كلمة تسجيلية، أن إقامة البطولة ستفتح آفاق جديدة للعبة وستعزز حضورها وانتشارها الدولي، وأن اختيار دولة الإمارات ومدينة الشارقة لتنظيم النسخة الأولى جاء بناء على السمعة الدولية والشهرة الكبيرة للدولة والإمارة في تنظيم واستضافة الأحداث الدولية والبطولات العالمية، وأشادت بمدينة خورفكان وقالت إنها ستوفر منصة انطلاق مميزة للبطولة بفضل إطلالتها الساحلية ومعالمها الطبيعية الجميلة.



وأكدت نورة الجسمي، أن البطولة توفرت لها مقومات النجاح بفضل الرعاية الكريمة من سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، والتعاون المثمر ما بين الاتحاد ومجلس الشارقة الرياضي والجهات التي تعاونت مع اللجنة العليا المنظمة في تجهيزات الحدث بمختلف مرافقه وخدماته على ساحل خورفكان.

كما أكد عبدالملك جاني، أن الحدث تاريخي لأن الإمارات سيرتبط بها ميلاد البطولة العالمية أن خورفكان ستكون على مستوى الرهان بفضل معالمها السياحية وطبيعتها الرائعة، ورحب بالمشاركين والضيوف متمنياً لهم طيب الإقامة.



أعدت اللجنة المنظمة ملعباً مجهزاً بكل الكماليات والخدمات، بمدرجات تتسع لجمهور البطولة على شاطئ خورفكان، حيث يقام حفل الافتتاح في الـ 10 من ديسمبر المقبل ووجهت اللجنة المنظمة الدعوة لعدد من الشخصيات لتشريف الافتتاح الذي سيشتمل على فقرات متنوعة وشيقة، وأعلنت اللجنة عن عدد من الفعاليات المصاحبة تشمل أنشطة ثقافية وترفيهية ومبادرات مجتمعية.



كذلك تم خلال المؤتمر إجراء قرعة البطولة التي جاءت على النحو التالي: حيث ضمت المجموعة الأولى كل من: هونغ كونغ وبلغاريا ونيجيريا، وضمت المجموعة الثانية الصين ومصر وفنزويلا، وفي وجاء في المجموعة الثالثة: الإمارات والبرازيل وأذربيجان، وضمت في الرابعة ألمانيا وأستراليا وإندونيسيا



وفي قرعة مسابقة ثلاثي الرجال: المجموعة الأولى الإمارات والبرازيل وإندونيسيا، والثانية: مصر وبلغاريا وأذربيجان، والثالثة: هونغ كونغ ونيجيريا وأستراليا، والرابعة: ألمانيا والصين وفنزويلا، وفي قرعة مسابقة ثلاثي السيدات: المجموعة الأولى هونغ كونغ والصين وأستراليا والثانية الإمارات وألمانيا ونيجيريا والثالثة البرازيل وأندونيسيا وفنزويلا والرابعة مصر وأذربيجان وبلغاريا