العين يحتفي بموزة الشامسي بطلة العالم لهواة الشطرنج



في مشهد احتفالي يليق بحجم الإنجاز العالمي المشرف الذي حققته الرياضة الإماراتية، شهدت القاعة الماسية في مطار زايد الدولي استقبالاً رسمياً مهيباً لوفد نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية وبطلة العالم للهواة موزة ناصر الشامسي، عقب تتويجها بذهبية بطولة العالم للهواة – فئة U1700W التي أقيمت في مدينة فرنجاكا بانيا بجمهورية صربيا.



وتقدّم المستقبلين الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان رئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، وسعيد المهيري المدير التنفيذي لشؤون تطوير القطاع الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي، والمستشار يوسف العفريت الكويتي عضو مجلس الإدارة والأمين المالي للنادي، وهشام الطاهر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، والدكتور سيف النعيمي نائب رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج.

جاء الاستقبال احتفاءً بالإنجاز العالمي المشرف الذي حققته البطلة الإماراتية، والتي أصبحت أول لاعبة عربية وخليجية تنتزع لقباً فردياً في بطولات العالم للهواة في الشطرنج، بعد تفوقها على لاعبات من كازاخستان والهند وعدة دول أخرى.



وخلال الاستقبال، أكد الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان أن الفوز يمثل علامة مضيئة في مسيرة النادي والشطرنج الإماراتي، مشيراً إلى أن موزة الشامسي نموذج مشرف لأبناء الوطن وللاعبي نادي العين. وقال: إن ما حققته موزة الشامسي يعكس صورة مشرفة لأبناء الإمارات، ويجسد القيم التي نحرص على ترسيخها في نادي العين. لقد تابعنا مشاركتها في البطولة لحظة بلحظة، وشاركناها مشاعر الترقب في اللحظات الحاسمة، وهذا يبرهن على أننا في نادي العين نعمل كأسرة واحدة تتشارك الطموح والإنجاز. إن هذا الفوز هو ثمرة عمل جماعي وبيئة رياضية داعمة تحتضن المواهب الوطنية وتسهم في وصولها إلى منصات العالم».



كما أشاد سعيد المهيري المدير التنفيذي لشؤون تطوير القطاع الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي بهذا الإنجاز، مؤكداً أنه يعكس قوة منظومة العمل الرياضي في الدولة. وقال: إن فوز موزة الشامسي ببطولة العالم للهواة يعبر عن رؤية القيادة الرشيدة في تمكين المواهب الوطنية وتوفير البيئة التي تتيح لها النجاح على أعلى المستويات الدولية».



من جانبه، عبر المستشار يوسف العفريت الكويتي، عضو مجلس الإدارة والأمين المالي لنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، عن فخره بالإنجاز، موجهاً التهاني للقيادة الرشيدة وأسرة النادي، ومشيراً إلى أن الفوز يمثل انتقالة مهمة في مسيرة النادي والرياضات الذهنية في الإمارات. وقال: نحن فخورون بما قدمته موزة الشامسي، فهذا الإنجاز يعكس المستوى الاحترافي الذي يعمل به النادي، ويؤكد أن أبناء الإمارات قادرون على الوصول إلى المراكز العالمية الأولى.



كما عبر سلطان عبدالله العريف الظاهري، رئيس مجلس شباب العين ـ أي سي إم جي، عن مشاعره خلال لحظة التتويج في صربيا، قائلاً: من أجمل لحظاتنا في صربيا لحظة التتويج... كادت عيني أن تدمع وأنا أرى علم وطننا الغالي يرفرف فوق دول أكبر منا في المساحة وعدد السكان. ولا أستطيع وصف شعوري عند عزف النشيد الوطني لبلادنا الفائزة بالمركز الأول متفوقة على دول العالم أجمع. لا شك أنه إنجاز نشعر فيه بالفخر، وهدية متواضعة نقدمها لقيادتنا الرشيدة ودولتنا الحبيبة».



من جهتها، عبرت بطلة العالم موزة الشامسي عن تقديرها للاستقبال الرسمي الكبير، مؤكدة أن التكريم يمثل دافعاً لها لمواصلة العمل وتحقيق المزيد من النجاحات. وقالت: أهدي هذا الإنجاز إلى الوطن وقيادته ولنادي العين وأسرتي، وسأسعى لرفع راية الإمارات في المزيد من المحافل العالمية.