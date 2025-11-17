اتحاد بناء الأجسام يرعى شراكة استراتيجية بين بينوس كلاسيك ودبي مصل شو



وقعت اللجنة المنظمة لبطولتي دبي «مصل شو» و«بينوس كلاسيك» اتفاقاً للتعاون المشترك خلال تنظيمهما للفعاليات الرياضية في الموسم المقبل 2026، في شراكة استراتيجية تهدف لتطوير البطولات التي تقام في الدولة سنوياً، وذلك في مقر اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية في دبي، وبحضور ورعاية الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد. وينص الاتفاق على أن يتم تنظيم بطولة بينوس كلاسيك بنسختها الرابعة تزامناً مع إقامة مهرجان دبي العالمي لبناء الأجسام الذي تنظمه شركة مصل شو سنوياً، على أن تقام النسخة المشتركة المقبلة في 30 أكتوبر 2026.



شهد توقيع العقد محمد عبدالرحيم المري، الأمين العام للاتحاد، وأحمد جوهر، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنتي المنتخبات والمسابقات، وفرانسيسكو، مالك شركة مصل شو، وأنيس بينوس، مالك مجمع بينوس الرياضي في دبي.

ووصف الشيخ عبدالله الشرقي، الاتفاقية بأنها خطوة ناجحة نحو تعزيز النقلة النوعية لبناء الأجسام الإماراتية على مستوى العالم، وبما يسهم بإيجاد نسخة مميزة تجمع بين الجودة والكفاءة الفنية وتستقطب أفضل اللاعبين على مستوى العالم، مع إظهار معرض اللياقة البدنية الذي سيتزامن مع بطولة بينوس كلاسيك بصفته أفضل معرض عالمي للياقة البدنية، وثمنت اللجنتان المنظمتان للبطولتين الجهود التي يبذلها مجلس إدارة الاتحاد لنشر ثقافة ممارسة بناء الأجسام واللياقة البدنية، وتطويرها وفقاً لأفضل المواصفات الفنية العالمية.