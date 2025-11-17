انطلاقة قوية لمنتخب الإمارات في كأس العالم للسنوكر بمسقط



استهل لاعبا منتخب الإمارات للسنوكر محمد شهاب وخالد الكمالي مشاركتهما في بطولة كأس العالم للسنوكر 2025 بالعاصمة العُمانية مسقط، بتحقيق نتائج إيجابية ضمن منافسات دور المجموعات. ففي المجموعة «L»، تمكن محمد شهاب من الفوز على العراقي علي حسين بنتيجة 3-1، فيما حقق خالد الكمالي انتصاراً مهماً في المجموعة «Q» على الصيني دونغ زي هاو بنتيجة 3-2.



وسيلتقي شهاب في مباراته المقبلة ضمن المرحلة نفسها مع المصري مينا عوض، بينما يواجه الكمالي اللاعب الأسترالي أدريان رايدلي. وتُقام البطولة في مسقط خلال الفترة من 15 إلى 23 نوفمبر الحالي، بمشاركة 74 لاعباً من 23 دولة، تحت إشراف الاتحاد الدولي للسنوكر.