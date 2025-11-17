دي إكس بي لايف وأرابيان وورير تطلقان سلسلة «ذا أوربانيتور» لسباقات الحواجز في دبي



أعلنت دي إكس بي لايف، الذراع المتخصصة بتنظيم وإدارة الفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة أرابيان وورير لإطلاق سلسلة سباقات جديدة تحت اسم «ذا أوربانيتور»، في مبادرة تعد الأولى من نوعها لتحويل معالم دبي الحضرية إلى مضمار ضخم لسباقات الحواجز. وتنطلق أولى فعاليات السلسلة في مارس 2026 خلال شهر رمضان المبارك.



تقدم سلسلة «ذا أوربانيتور» مفهوماً مبتكراً لرياضة الحواجز «OCR»، من خلال نقلها من التضاريس الطبيعية الوعرة إلى وسط المدينة، حيث يخوض المشاركون تحديات تشمل الجري بين أبرز معالم دبي، وتسلق الأسطح، واجتياز عوائق عملاقة تعكس الطابع الديناميكي للمدينة. وتمتد المسارات لمسافة 5 كيلومترات عبر الشوارع والساحات والمعالم المعمارية.



كما تشمل الفعاليات سباقات نهارية وليلية، إضافة إلى سباقات مرتبطة بوقت الإفطار خلال رمضان، لتكون تجربة شاملة تستقطب المحترفين والهواة وفرق الشركات والعائلات والطلاب. تهدف الشراكة بين دي إكس بي لايف وأرابيان وورير إلى تعزيز مكانة دبي وجهة عالمية لسباقات الحواجز الحضرية، والاستفادة من البنية التحتية المتطورة للمدينة وخبراتها الطويلة في تنظيم الفعاليات الدولية.



وأكد عبدالرحمن أبوالشوارب، رئيس اتحاد الإمارات لرياضة الموانع، أن السلسلة تمثل خطوة نوعية تعيد صياغة مفهوم سباقات الحواجز عبر نقلها إلى قلب المدن، بما يعكس روح الابتكار والتحدي التي تتميز بها الإمارات.

بدوره قال خالد الحمادي، النائب التنفيذي للرئيس في دي إكس بي لايف، إن «ذا أوربانيتور» ينسجم مع رؤية المؤسسة لتوسيع نطاق الفعاليات الرياضية الشاملة وتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للفعاليات الرياضية الحديثة. فيما أكد نك كارترايت، الرئيس التنفيذي لأرابيان وورير، أن السلسلة تقدم تجربة غير مسبوقة تمزج بين الرياضة والابتكار والطاقة الحضرية، وتمنح المشاركين تحدياً فريداً في أجواء مدينة عالمية.



يتزامن إطلاق السلسلة مع تأسيس اتحاد الإمارات لرياضات الحواجز، بما يعزز جهود تطوير هذه الرياضة في الدولة. وتخطط الجهتان لتوسيع المبادرة مستقبلاً لتشمل فعاليات داخل الإمارات وخارجها، ما يدعم مكانة دبي منصة إقليمية وعالمية للفعاليات الرياضية المبتكرة.