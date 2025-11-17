7653 مشاركاً في «القافلة الرياضية» لشرطة دبي خلال أسبوعين



تواصل «القافلة الرياضية» التابع لمجلس الرياضيين في شرطة دبي، فعالياتها الرياضية في نادي ضباط شرطة دبي في إطار تحدي دبي للياقة، حيث شهد الأسبوع الثاني حضوراً كبيراً وتفاعلاً لافتاً من مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات المجتمعية والتعليمية، ووصل عدد المشاركين في الفعاليات إلى 7653 مشاركاً.



وشهد الأسبوع الثاني مشاركة هيئة دبي للثقافة والفنون إلى جانب مشاركة ثلاثة قطاعات رئيسية في شرطة دبي، وهي قطاع شؤون الإدارة، وقطاع العمليات، وقطاع المنافذ، بحضور مساعدي القائد العام لشرطة دبي، إضافة إلى مديري الإدارات العامة ونوابهم والموظفين، الذين شاركوا بفاعلية في الأنشطة الرياضية اليومية.



كما شهد الأسبوع الثاني للفعاليات، مشاركة أكثر من 300 طالب من مدارس الدولة ضمن الفعاليات التعليمية التي تم تنظيمها بالتعاون مع مجلس الروح الإيجابية، والهادفة إلى تعزيز الوعي الرياضي لدى الطلبة وتشجيعهم على ممارسة النشاط البدني.



وفي إطار التوسع في الفعاليات التنافسية، نظمت «القافلة الرياضية»، بطولة القطاعات السبع، وذلك بالتعاون مع مركز التميز الرياضي في شرطة دبي، حيث شهدت البطولة حضوراً وتنافساً قوياً بين مختلف قطاعات شرطة دبي.

يذكر أن «القافلة الرياضية» تواصل في تقديم أنشطتها وبرامجها المتنوعة، دعماً لرؤية تحدي دبي للياقة في نشر الوعي الصحي وتعزيز أسلوب حياة نشط وصحي بين جميع أفراد المجتمع.