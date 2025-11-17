مشاركة متميزة لـ«الرياضات الإلكترونية» في بطولة كلباء الشاطئية



شهدت بطولة كلباء الشاطئية التي نظمها مجلس الشارقة الرياضي حضوراً لافتاً لاتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، الذي شارك بثلاث فئات تنافسية شملت الأشبال والناشئين والمحترفين، وبمجموع 105 لاعبين من مختلف إمارات الدولة، في تأكيد على النمو المتسارع لاهتمام المجتمع بالرياضات الإلكترونية بوصفها أحد أبرز الأنشطة الرياضية الحديثة. وقدّم اللاعبون مستويات قوية عكست جاهزيتهم الفنية وتطور القطاع على مستوى الدولة، وسط أجواء تنافسية مفعمة بالحماس والإقبال الجماهيري.



وفي ختام البطولة، قام سعيد علي الطاهر، الأمين العام لاتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، وبمشاركة بخيت القرص، نائب مدير دورة كلباء الشاطئية، بتتويج الفائزين في الفئات الثلاث، حيث جاءت النتائج كالآتي: فئة الناشئين: محمد جاسم «الأول»، عمر عبدالرحمن «الثاني»، عبيد يوسف الزعابي «الثالث»، وفئة الأشبال: راشد عثمان «الأول»، محمد مجاهد «الثاني»، عمر بلال «الثالث»، وفئة المحترفين: حيدر عزت «الأول»، أحمد حسن «الثاني»، باسل محمد «الثالث».



وأكد سعيد علي الطاهر، أن البطولة تمثل محطة مهمة ضمن استراتيجية الاتحاد لتطوير المواهب الوطنية وتوسيع قاعدة الممارسين، مشيراً إلى أن المشاركة الواسعة ومستوى التنظيم يعكسان مكانة الشارقة الريادية ودورها في دعم الرياضات الحديثة، وفي مقدمتها الرياضات الإلكترونية. واختُتمت البطولة وسط أجواء احتفالية وتنظيم متميز، رسّخا مكانة الإمارات وجهة رائدة في استضافة الفعاليات النوعية للرياضات الإلكترونية على مستوى المنطقة.