عيسى بن هويدن: «شاطئية كلباء» عززت تطور ممارسة الجودو بشكل مستدام



وصف عيسى بن هويدن، عضو مجلس إدارة اتحاد الجودو رئيس لجنة أندية ومراكز الجودو في المنطقة الشرقية والإمارات الشمالية، الدور الذي قامت به «دورة كلباء للألعاب الشاطئية» والتي اختُتمت، أمس، بمشاركة كبيرة من الرياضيين ومنها في رياضة الجودو، من خلال توفير فرص جديدة ومهمة للكثير من اللاعبين المواهب خلال المنافسات للوقوف على المستويات الفنية والذهنية للاعبي الأندية والأكاديميات، مثمناً دور مجلس الشارقة الرياضي واللجنة المنظمة للبطولة من أجل إخراجها بشكل تنظيمي عالي الجودة.



وأكد بن هويدن، إن منافسات البطولة أسهمت منذ نسختها الأولى على نشر ثقافة الجودو بين مختلف الجهات في المجتمع، كما أسهمت بمشاركة لاعبين تم من خلالهم التعرف على مواهب جديدة يمكنها أن تكون عماد المنتخبات الوطنية مستقبلاً، مبيناً أن خوض المنافسات خارج الصالة المغلقة عزز الروح الرياضية للاعبين بكونه تغيير غير مألوف، إلى جانب الحضور الجماهيري الكبير للمنافسات من مختلف الرياضات، وفي ختام تصريحاته، هنأ جميع الفرق الفائزة واللاعبين الأبطال والمدربين الذين قاموا بدورهم على الوجه الأكمل.