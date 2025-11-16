شطرنج الشارقة يشارك في البطولة العربية بالكويت



غادرت بعثة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج اليوم الأحد إلى دولة الكويت للمشاركة في بطولة العرب، التي تنطلق غداً الاثنين وتستمر حتى 25 نوفمبر الجاري، بمشاركة نخبة من أبرز اللاعبين واللاعبات العرب. وتكتسب البطولة أهمية خاصة هذا العام، كونها تمنح الفائز بالمركز الأول لقب أستاذ دولي كبير «GM»، فيما يحصل صاحبا المركزين الثاني والثالث على لقب أستاذ دولي «IM».

يترأس الوفد عمران عبدالله النعيمي نائب رئيس مجلس إدارة النادي، ويضم الوفد المدرب الدولي فيوريل لوردو تشيسكو، إلى جانب أربعة لاعبين هم: سالم عبدالرحيم وحمد عصام بطل آسيا للهواة للشطرنج الخاطف وسلطان المهيري بطل الإمارات تحت 12 سنة، وراشد الحمادي «مرشح اتحاد دولي» بطل الإمارات تحت 16 سنة ووصيف العرب تحت 14 سنة.



وقال عمران عبدالله النعيمي رئيس الوفد: مشاركة النادي في البطولة تأتي ضمن توجهنا المستمر للانخراط في أهم الاستحقاقات الإقليمية، لما تمثله هذه البطولات من قيمة فنية عالية وفرصة مثالية لاحتكاك لاعبي النادي مع نخبة من أبطال العرب في مختلف الفئات. إن البطولة هذا العام تحمل أهمية خاصة بمنحها ألقاباً دولية مرموقة، ما يجعل المنافسة قوية ويضاعف من دوافع لاعبينا لتقديم أفضل ما لديهم.



وأضاف: نشارك في ثلاث مسابقات أساسية هي الكلاسيكي والسريع والخاطف، وهذا التنوع ينسجم مع خطط النادي لإعداد جيل قادر على المنافسة في مختلف أنماط الشطرنج، وتطوير قدراتهم الفكرية والذهنية، وتعزيز حضورهم على الساحة الدولية، كما نحرص من خلال هذه المشاركة على رفع تصنيف لاعبينا الدولي عبر مواجهة مدارس شطرنجية متعددة، إضافة إلى السعي لتحقيق نتائج إيجابية تعزز مكانة النادي في المحافل العربية.



وتابع: هذه الاستحقاقات جزء مهم من استراتيجية النادي والمجلس في دعم المواهب الوطنية، وتمكين اللاعبين الواعدين، وصقل مهاراتهم وفق أفضل الممارسات الفنية، بما يخدم رياضة الشطرنج الإماراتية على المدى البعيد.

واختتم: نملك ثقة كبيرة بلاعبينا الأربعة وبالمدرب فيوريل، ونعرف جيداً حجم العمل الذي بُذل في التدريبات خلال الفترة الماضية، ونتطلع إلى مشاركة مشرفة، ونتائج نوعية تليق باسم نادي الشارقة، ونأمل أن تعود هذه التجربة بالنفع والخبرة على جميع اللاعبين.