الأسبوع الثالث من «تحدي دبي للجري» ينطلق بفعاليات رياضية مميزة



يواصل تحدي دبي للياقة 2025 فعالياته المتميزة ليصل نحو الحدث الأبرز في دورته التاسعة، وهو «تحدي دبي للجري برعاية ماي دبي»، عبر أسبوع ثالث حافل بسباقات التحمّل العالمية، والفعاليات الرياضية الدولية، وآلاف الأنشطة اليومية في مختلف أحياء المدينة، ضمن رحلة دبي المستمرة لتصبح واحدة من أكثر مدن العالم نشاطاً وحيوية.

ومن سباقات الترايثلون إلى الجري على أنغام الموسيقى، يحتفي الأسبوع الثالث بتنوّع الخيارات أمام سكان دبي وزوارها للبحث عن تحديهم الخاص. ومع تبقّي أسبوعين فقط على ختام التحدي، نُشجّع المشاركين على مواصلة التزامهم بتحقيق أهداف 30×30، والمساهمة في ترسيخ مكانة دبي بين أكثر مدن العالم صحة ونشاطاً.



مع دخول التحدي أسبوعه الثالث، تتجه الأنظار إلى يوم الأحد 23 نوفمبر، موعد انطلاق «تحدي دبي للجري برعاية ماي دبي»، أكبر فعالية جري مجتمعية مجانية في العالم، التي تعود لتُحوّل شارع الشيخ زايد ووسط مدينة دبي إلى مضمارين يحتفيان بالنشاط والحركة والإنجاز الجماعي، فبعد أن سجلت دورة العام الماضي رقماً قياسياً بلغ 278 ألف مشارك، تستعد دورة هذا العام لتجربة أكبر تجمّع رياضي مجاني من نوعه في العالم. ويمكن للمشاركين من جميع الأعمار ومستويات اللياقة الانضمام إلى التحدي عبر مسارين مميزين يمران بأشهر معالم المدينة، منها متحف المستقبل، وبرج خليفة، وقناة دبي المائية.

التسجيل متاح مجاناً عبر الموقع الإلكتروني www.dubairun.com، على أن تُسلَّم القمصان الرسمية وأرقام السباق في قرية بلدية دبي 30×30 للياقة في حديقة زعبيل من 3 إلى 22 نوفمبر.

أبرز الفعاليات



تعود الجولة العالمية لبطولة ترايثلون دبي T100 إلى مضمار ميدان، «13-16 نوفمبر» مقدّمة أربعة أيام من سباقات متعددة الرياضات على مستوى عالمي، تجمع بين المنافسة الاحترافية والمشاركة المجتمعية. ومع مسارات مغلقة تطل على معالم دبي، تجمع البطولة بين سباقات النخبة وأخرى للمشاركة المجتمعية بمستويات مختلفة، تشمل سباق ترايثلون الكامل لمسافة 100 كيلومتر، ومسافات أقصر للسباقات السريعة، وسباقات تتابع للفرق، وفعاليات مخصصة للشباب.

يواصل أبرز لاعبي البادل في العالم منافساتهم في مجمع حمدان الرياضي «9-16 نوفمبر» ضمن بطولة دبي بريميير بادل P1، بجوائز مالية تبلغ مليوني درهم، مع فعاليات جماهيرية يومية خلال عطلة نهاية الأسبوع الختامية.

تتواصل منافسات أول دوري احترافي للبيسبول في المنطقة على ملعب بيسبول يونايتد في استاد ذا سيفنز «14-26 نوفمبر» بمشاركة فرق «أرابيا وولفز» «دبي»، و«ميد إيست فالكونز» «الإمارات»، و«مومباي كوبراز»، و«كراتشي موناركس»، وفريق من الرياض، عبر 21 مباراة مليئة بالإثارة.



قرى اللياقة:

تواصل قرى 30×30 المجانية للياقة تقديم مئات الأنشطة يومياً: قرية دي بي ورلد كايت بيتش 30×30 للياقة: تضم مناطق اللياقة الوظيفية، ومنطقة الملاكمة Box’d، والفنون القتالية المختلطة MMA، ومسار العوائق، وبيتش ووريور، إلى جانب الكرة الطائرة الشاطئية والبادل والكريكيت وكرة القدم وكرة السلة، وهي مفتوحة من الاثنين حتى الجمعة من 15:00 حتى 23:00، وعطلة نهاية الأسبوع من 07:00 حتى 23:00.

قرية بلدية دبي 30×30 للياقة في حديقة زعبيل: المركز الرئيسي للجري وركوب الدراجات، مع مناطق سبيننغ ولياقة للأطفال والملاكمة، وملاعب بادل للحجز، وهي متاحة يومياً من 16:00 حتى 23:00.

قرية بلدية دبي 30×30 للياقة في حديقة الورقاء: وجهة عائلية بمسار 2.8 كلم، وصالة خارجية، ومناطق للأطفال والسيدات فقط، وملاعب متعددة الرياضات، وهي متاحة من الأحد حتى الخميس من 16:00 حتى 23:00، والجمعة والسبت من 16:00 حتى 23:30.



مراكز اللياقة المجتمعية:

مركز شرطة دبي 30×30 للياقة، مبادرة اللياقة المجتمعية المتنقلة في نادي ضباط شرطة دبي، تشمل تمارين جماعية، وجلسات دراجات هوائية، وفعاليات ومسابقات رياضية تعزز التواصل المجتمعي والثقة العامة، وتشجع على أسلوب حياة نشط.

مركز وادي حتّا 30×30 للياقة، برنامج مليء بالمغامرات في «حتّا وادي هب» يشمل أنشطة أسبوعية متكررة، مثل: تسلق الجدران يوم الاثنين، وكرة القدم الفقاعية يوم الأربعاء، وركوب الدراجات الجبلية والسباحة القصيرة يوم الخميس، وتحدي السعرات في «أريال أدفنتشر بارك» يوم الجمعة، وركوب الدراجات الجبلية مع السباحة في الهواء الطلق يوم الأحد.

مركز تلال الغاف 30×30 للياقة، يقدّم «موفمنت هب» في متنزه بحيرة تلال الغاف جلسات تدريب يومية، وحصصاً جماعية، وجلسات عافية، وفعاليات كبرى خلال عطلات نهاية الأسبوع. كما يضم أنشطة عائلية تشمل حصص «فيت كود»، وجلسات يوغا تفاعلية، وتمارين إيقاعية عالية الطاقة تناسب جميع المستويات. يمكن التسجيل عبر تطبيق Fitcode.



مركز نادي زعبيل للسيدات 30×30 للياقة: يقدّم نادي زعبيل للسيدات برنامجاً مخصصاً للنساء فقط، يشمل الدخول المجاني إلى فعاليات اللياقة واستخدام عدد من مرافق النادي المختارة. وتتيح التجربة للمشاركات التعرف على منهج النادي المتكامل في تعزيز الصحة واللياقة والاسترخاء، مع عروض خاصة على خدمات العافية في بيئة داعمة ترحّب بالجميع.

مركز القرية العالمية 30×30 للياقة، أنشطة ترفيهية تفاعلية في القرية العالمية تتضمن تحدي «أوزكا ستيب» «إنجاز 3000 خطوة في 30 دقيقة داخل القرية»، إلى جانب ورش فنية للأطفال ضمن «أكاديمية العروض العالمية» على مسرح الصغار، في مزيج يجمع بين اللياقة والثقافة والترفيه العائلي.

ومع استمرار فعاليات الأسبوع الثالث، نواصل دعوة جميع سكان دبي وزوارها إلى التسجيل مجاناً عبر الموقع الإلكتروني www.dubaifitnesschallenge.com لاستكشاف قرى ومراكز اللياقة المنتشرة في أرجاء المدينة.