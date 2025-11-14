600 طالب في سباق «دبي T100 للمدارس» النسخة الأولى



شهدت دبي اليوم الجمعة انطلاقة النسخة الأولى من سباق «دبي T100 للمدارس» بمشاركة 600 طالب وطالبة من 30 مدرسة من مختلف إمارات الدولة، في فعالية رياضية مميزة جمعت بين السباحة والجري ضمن أجندة أسبوع «دبي T100» العالمي، لتشكل محطة بارزة في مسيرة تطوير رياضات المتعددة للصغار في الإمارات. تنافس المشاركون من عمر 8 حتى 17 عاماً ضمن خمس فئات عمرية، صممت مسافاتها بما يناسب قدرات كل فئة ويحفز حب ممارسة الرياضات المتعددة.



في فئة 13 – 14 عاماً برز ويليام براين متصدراً سباق الذكور بزمن 12:28 دقيقة، فيما حصدت A.L.D ستاين لقب الإناث بزمن 13:06، حيث خاض المتسابقون سباحة 200 متر وجري 2 كيلومتر. أما فئة 15 – 17 عاماً فأظهرت مواهب واعدة، بعدما أحرز عبدالله الجنيبي لقب الذكور بزمن 13:32، وتوجت ماريا فينيكس بلقب الإناث بزمن 15:27.



وفي سباقات الصغار بعمر 8 سنوات، الذين خاضوا 50 متراً سباحة و500 متر جري، فاز M.V.d هوغن بسباق الذكور بزمن 4:34، فيما تقدمت S. فيربيرن سباق الإناث بزمن 5:06. كما شهدت فئة 9 سنوات سباق 200 متر سباحة توج فيه ي. الماسني بالمركز الأول.

عكَس الحضور الكبير تنامي الاهتمام بالسباقات المتعددة في المدارس الإماراتية؛ إذ شاركت مدارس بارزة مثل: جميرا كوليدج، أكاديمية جيمس ولينغتون الخيل، مدرسة ريبتون أبوظبي، دبي الإنجليزية، والإنجلش كوليدج، وغيرها.



حضر الفعالية الدكتور عبد الرحمن ناصر من هيئة المعرفة والتنمية البشرية، وشارك في تتويج الفائزين، مؤكداً أهمية تعزيز الرياضة المدرسية ونشر ثقافة الحياة الصحية بين الطلبة. جاء تصميم السباقات بما يمنح الطلاب تجربة تصاعدية في رياضات السباحة والجري، حيث تنافس طلاب 9–12 عاماً في 150م سباحة و1 كم جري، فيما خاضت الفئات الأكبر 200م سباحة و2 كم جري. وبنجاح نسختها الأولى، رسخت «دبي T100 للمدارس» مكانتها حدثاً رئيسياً في روزنامة رياضة الناشئين في الإمارات، مع وعد بصناعة جيل جديد من محبي الرياضات المتعددة في السنوات المقبلة.