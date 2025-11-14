موزة الشامسي بطلة العالم لـ«شطرنج الهواة» في مونديال صربيا



حققت الإمارات إنجازاً تاريخياً غير مسبوق في عالم الشطرنج، بعد أن تُوجت لاعبة منتخب الإمارات ونادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية موزة ناصر الشامسي بلقب بطولة العالم للهواة فئة «U1700W»، التي اختُتمت منافساتها في مدينة فرنجاكا بانجا بجمهورية صربيا، أول من أمس، بمشاركة واسعة من نخبة اللاعبات من مختلف دول العالم. ونجحت البطلة الإماراتية في فرض سيطرتها على البطولة منذ جولاتها الأولى وحتى التتويج، لتتقدم على بطلة كازاخستان إيلا كونيشبيه التي حلت في المركز الثاني، في حين جاءت لاعبة الهند ديشا يو إيه في المركز الثالث.



ويُعد هذا التتويج الإنجاز الأول من نوعه إماراتياً وخليجياً وعربياً على مستوى بطولات العالم للهواة في الشطرنج، لتصبح موزة الشامسي أول لاعبة عربية وخليجية تحقق لقباً مونديالياً فردياً في تاريخ اللعبة. ويمثل اللقب العالمي إنجازاً نوعياً جديداً يُسجَّل باسم نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، باعتباره أول لقب عالمي فردي في تاريخ النادي، وثاني بطولة عالمية يحققها بعد فوزه العام الماضي ببطولة العالم لفرق الشطرنج السريع، ليواصل النادي ترسيخ مكانته «مؤسسة رياضية مجتمعية عالمية» وفق رؤيته الاستراتيجية. وشهدت لحظة التتويج رفع علم دولة الإمارات وعزف السلام الوطني في قاعة البطولة وسط حضور دولي كبير، في مشهد مهيب أكد الحضور المتصاعد للشطرنج الإماراتي على الساحة العالمية.



وأعربت البطلة العالمية موزة الشامسي عن فخرها الكبير بهذا اللقب، وقالت: «أهدي هذا الإنجاز العالمي إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى حكام الإمارات، وإلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وإلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، تقديراً لدعمهم المتواصل للشباب والرياضة وإلى أسرتي ومدربي وكل من وقف إلى جانبي. فوزي باللقب العالمي مسؤولية كبيرة وبداية لطموحات أكبر بإذن الله».



كما شدد الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، رئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، على أن الإنجاز يرسخ هوية النادي ورؤيته كونه مؤسسة رياضية مجتمعية عالمية، مؤكداً أن أبناء الإمارات قادرون على تحقيق الإنجازات العالمية في مختلف المجالات، بفضل دعم قيادتنا الرشيدة، مضيفاً: «ما قدمته موزة الشامسي اليوم هو تتويج لمسيرة عمل جماعي ومستوى متقدم من الاحترافية، ونشعر بفخر كبير لكون اللقب العالمي يسجل باسم الدولة وباسم نادي العين».



وأكد تريم مطر تريم، رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، أن الإنجاز النوعي يمثل صفحة جديدة في تاريخ اللعبة، ويسجل باسم الإمارات للمرة الأولى، ولعل انتزاع لقب عالمي فردي في بطولة رسمية معتمدة من الاتحاد الدولي مؤشر واضح على التطور الكبير لمستويات لاعبينا، وعلى قوة البرامج التي تنفذها الأندية والاتحاد.



كما ثمن عبدالله الراشدي، نائب رئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، الإنجاز الكبير وفوز لاعبتنا الإماراتية موزة الشامسي بالمركز الأول في بطولة العالم للهواة، مؤكداً أنه إنجاز مشرّف يعكس العمل الجماعي والروح العالية والدعم المستمر الذي يحظى به النادي، ويمثل فخراً لكل أبناء الوطن، مضيفاً: «أبارك لبطلتنا هذا الفوز العالمي المستحق، ومنها للأعلى دائماً بإذن الله».



من جانبه أكد هشام الطاهر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، أن سقف طموحات نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية يرتفع عاماً بعد عام، مشيراً إلى أن التتويج العالمي لموزة الشامسي لم يأتِ من فراغ، بل نتيجة عمل متكامل شاركت فيه كل الأطراف داخل النادي وخارجه.