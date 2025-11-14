«ترايثلون دبي T100».. مواجهة نارية في المحطة قبل الأخيرة



وصل النيوزيلندي هايدن وايلد والبريطانية كيت وور إلى دبي بهدف واحد: تعزيز صدارتهما في «السباق إلى قطر» قبل الجولة قبل الأخيرة من سلسلة بطولة العالم للترايثلون T100، والتي تُقام غداً السبت، حيث سباق المحترفين رجال: في تمام الساعة 11:30 ظهراً، وسباق المحترفين سيدات: 13:30 ظهراً.



يصل وايلد إلى دبي متسلحاً بخمسة انتصارات من خمس مشاركات هذا الموسم في سنغافورة ولندن والريفيرا الفرنسية وإسبانيا وولونغونغ، في واحدة من أبرز قصص العودة الرياضية بعد تعرضه لحادث خطِر في اليابان. وقال وايلد إن مجرد العودة للمنافسة يعد «إنجازاً بحد ذاته»، مؤكداً أن مسار دبي «مناسب للغاية» لطريقة أدائه.



ورغم تفوقه، يواجه وايلد منافسين بارزين أبرزهم البلجيكي جيلي جينز صاحب المركز الثاني، والألماني ميكا نودت صاحب المركز الثالث، مع بقاء سباقين فقط قبل نهائي الدوحة في ديسمبر.

على صعيد السيدات، تواصل البريطانية كيت وور تألقها بعد منصات تتويج متتالية وانتصارات قوية في سنغافورة وولونغونغ، ما منحها صدارة بفارق تسع نقاط عن مواطنتها لوسي تشارلز باركلي التي تغيب عن سباق دبي. وقالت وور إن الموسم الحالي يمثل ثمرة سنوات طويلة من العمل، مؤ

كدة جاهزيتها للحفاظ على الفارق قبل الجولة الختامية في قطر. وتشهد منافسات السيدات مشاركة أسماء لامعة مثل السويسرية جولي ديرون والأمريكية تايلور نيب، إلى جانب مشاركة لوتي لوكاس ممثلة الدولة المضيفة.

تقام سباقات المحترفين على مسار استثنائي يبدأ من شاطئ جميرا 3 – سنسِت، مروراً بمضمار ميدان، وصولاً إلى خط النهاية وخلفيته برج خليفة. ينطلق سباق الرجال الساعة 11:30 صباحاً والنساء 13:30، مع بث مباشر عبر قنوات عالمية.



كما تنطلق فعاليات نهاية الأسبوع بسباقات المدارس والدواثلون، إضافة إلى سباق السبرنت للمبتدئين وفعالية «ذا ميوزيك ران» ويشهد الأحد المقبل مشاركة الهواة في مسافة 100 كم ذاتها الخاصة بالمحترفين، وبينهم المقيم في دبي غاني سليمان الذي يحقق إنجازاً تاريخياً بإنهاء سباقه رقم 100 لمسافة T100، مسجلاً اسمه في موسوعة غينيس.