نهائي جولة «نوفمبر» بدوري الحبتور للبولو السبت

فائز بجبوج

يشهد نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، عصر غد السبت، نهائي جولة شهر نوفمبر، ضمن دوري الحبتور للبولو للموسم الجديد، الذي سيجمع فريقي الحبتور والفيصل في تمام الساعة الرابعة والربع عصراً، ضمن البطولة التي شهدت مشاركة 4 فرق، هي: الحبتور، والفيصل، وخليفة تي في سي، وتيتان، وبهانديكاب 6 جول.



والتقى الفريقان في المباراة الافتتاحية للبطولة، ونجح الحبتور في تحقيق فوز صعب بثلاثة أهداف مقابل هدفين على منافسه فريق الفيصل، لذا سيكون من الصعب التكهن بنتيجة النهائي، ومن المتوقع أن يتسم اللقاء بالندية والإثارة من جانب الفريقين.



يمثل فريق الحبتور: الشيخة علياء آل مكتوم، وخلف محمد الحبتور، وبالي أورجيزا، وسانتوس أريارتي، في حين يمثل فريق الفيصل كل من: الأمير سلطان الفيصل، وطارق الحبتور، وأوسكار كولمبرس، وتوماس أريارتي. ويسبق النهائي في تمام الساعة الثالثة والربع عصراً مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع «كأس الترضية» بين فريقي خليفة تي في سي وتيتان.



يذكر أن الدور قبل النهائي شهد فوز فريق الحبتور على فريق خليفة تي في سي بنتيجة 11 هدفاً مقابل ستة أهداف ونصف، في حين تخطى فريق الفيصل منافسه تيتان بسبعة أهداف مقابل أربعة أهداف ونصف.