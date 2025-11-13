برعاية حمدان بن محمد.. دبي تستقطب نخبة النجوم في ختام مونديال الراليات الصحراوية «باها»



برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تنطلق منافسات النسخة التاسعة من رالي دبي الدولي «باها» - الجولة الختامية لكأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة للسيارات والدراجات النارية والكوادز - الذي تنظمه منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، خلال الفترة من 20 إلى 23 نوفمبر 2025، بمشاركة متسابقين من أكثر من 30 دولة، من بينهم 14 سائقاً وملاحاً من دولة الإمارات العربية المتحدة، في قائمة متميزة تضم 94 مركبة.



ويعد النجم الإماراتي محمد البلوشي من أبرز الأسماء في قائمة فئة الدراجات، حيث يسعى لتحقيق لقبه الرابع في كأس العالم للدراجات النارية «باها» على متن دراجته ياماها واي زد اف 450، علماً بأن البلوشي فاز بالسباق في عامي 2018 و2023، لكنه خسر اللقب العام الماضي أمام البولندي كونراد دابروفسكي.



وكان دابروفسكي قد حقق فوزاً قوياً في الجولة الماضية في قطر، حيث لم يتمكن البلوشي – رغم تقدمه الثابت بعد انطلاقة صعبة – من تجاوزه للفوز بالترتيب العام.



وفي فئة الدراجات الرباعية (كوادز)، يسعى عبد العزيز أهلي لتحقيق اللقب الثالث على التوالي في رالي دبي الصحراوي «باها» على متن ياماها رابتور 700، بعد أن تصدر الترتيب في نسختي 2023 و2024.



ويستضيف رالي دبي الدولي «باها» الظهور الأول لسيارات ديفندر، والتي تستعد لخوض أول جولة في بطولة العالم للراليات الصحراوية لعام 2026.



ويشارك أسطورة الراليات الفرنسي ستيفان بيترهانسل، الفائز 14 مرة برالي داكار، مع مواطنه مايكل ميتج في إحدى سيارات ديفندر، بينما يقود الليتواني روكاس باتشيوسكا سيارة ديفندر أخرى بمساعدة الملاح الإسباني أوريول فيدال مونتيخانو.



ومن المتوقع أن تجذب سيارات ديفندر اهتماماً واسعاً من الجماهير في منطقة الخدمة بدبي فستيفال سيتي، وانطلاقة حتا التمهيدية، ومنطقة المشاهدة في المرموم، فيما يعد ذلك بمثابة بروفة رسمية قبل الموسم القادم.

وأعلنت اللجنة المنظمة أن الدخول مجاني للجماهير في منطقة الخدمة، وحتا، والمرموم، في نسخة يُتوقع أن تكون الأكثر حضوراً جماهيرياً والأكثر سهولة للوصول ضمن بطولات الراليات الصحراوية القصيرة.



من جانبه قال سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي: «يسعدنا مواصلة شراكتنا الاستراتيجية مع منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية دعماً لهذا الحدث العريق الذي يتصدر المشهد الرياضي بالمنطقة، حيث يواصل رالي دبي الدولي «باها» إبراز الجمال الطبيعي لإمارة دبي وتفوقها الرياضي أمام جمهور عالمي، ما يعزز مكانة دبي كوجهة رياضية عالمية رائدة».

وأضاف حارب: «يُجسّد رالي دبي الدولي، الممتد لأكثر من أربعة عقود، رمزاً حقيقياً للشجاعة والصمود والإصرار، معبّراً عن روح دبي ومتوافقاً مع قيم حكومة دبي ومجلس دبي الرياضي، ونتمنى لجميع المشاركين النجاح والتوفيق في منافسات الأسبوع المقبل».



وقال خالد بن سليم، رئيس مجلس إدارة منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية: «يثبت رالي دبي الدولي «باها» مجدداً مكانته كأحد أبرز الأحداث على الساحة العالمية، مع استقطابه نخبة مميزة من نجوم رياضة السيارات والدراجات النارية من مختلف أنحاء العالم. ويعكس هذا الإقبال الكبير طابع التحدي لمسارات الرالي الفريدة والأجواء المتميزة التي يتيحها قربه من المدينة وسهولة الوصول إليه للجماهير مجاناً، ما يجعل منه حدثاً استثنائياً يجمع بين الاحترافية، والإثارة، والتفاعل الجماهيري في ختام موسم الراليات الصحراوية القصيرة».



ويتصدر الأرجنتيني خوان كروز ياكوبيني قائمة المشاركين في فئة السيارات، وهو الفائز أربع مرات في كأس العالم، ويساعده في السباق ملاحه الدائم داني أوليفيراس على متن تويوتا هايلوكس بإشراف فريق اس في آر. وبعد فوزه الأخير في الجولة الماضية في قطر، يستعد ياكوبيني لمواجهة أبرز منافسيه من جديد، إذ يسعى هذا العام إلى تتويج موسمه العالمي المميز بتحقيق فوزه الأول في رالي دبي الدولي «باها»، بعد أن حلّ ثالثاً في نسخة دبي قبل عامين.



ويعود الثنائي التشيكي مارتن بروكوب وفيكتور خيتكا للمنافسة مجدداً على متن فورد مافريك أورلن جيبوكار بعد أداء متميز في قطر.



وتدخل السعودية دانيا عقيل برفقة ملاحها الفرنسي سيباستيان ديلوني المنافسات بمعنويات مرتفعة بعد إحرازهما المركز الثالث في رالي قطر. ويشارك الثنائي على متن تويوتا هايلوكس من فريق أوفر درايف ريسينغ، وقد أنهيا النسختين السابقتين من رالي دبي في المركز التاسع، ما يمنحهما الخبرة والسرعة الكافية للمنافسة بقوة على منصة التتويج هذا العام.



ويخوض الثنائي الهولندي ميتشل فان دن برينك وبارت فان هون المنافسات على متن ساوث ريسينغ بي آر بي مافريك آر، بعد تحقيقهما فوزين هذا الموسم، حيث يسعيان هذا العام إلى تحسين مركزهما الثامن في نسخة العام الماضي.



ومن بين الأسماء البارزة أيضاً الثنائي الأمريكي سيث كوينتيرو وأندرو شورتس على متن تويوتا هايلوكس من فريق أوفر درايف ريسينغ. وقد أنهى كوينتيرو، الفائز بمراحل عدة في رالي داكار، سباق دبي العام الماضي في المركز السادس عشر، ومن المتوقع أن ينافس بقوة على اللقب الأسبوع المقبل.



يحظى رالي دبي الصحراوي «باها» بدعم استراتيجي من حكومة دبي وعدد من مؤسساتها، بما في ذلك شرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وبلدية دبي، إلى جانب الشريك الرسمي للسيارات شركة الفطيم تويوتا.