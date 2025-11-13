إطلاق «البرنامج التوعوي لمكافحة المنشطات» الجمعة



تطلق لجنة الإمارات لرياضة النخبة والمستوى العالي بعد غد، بالتعاون مع الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، وبرعاية وزارة الرياضة، «البرنامج التوعوي لمكافحة المنشطات»، بهدف توعية جميع مكونات القطاع الرياضي، وتعزيز النزاهة الرياضية، وذلك ضمن جهود الدولة، لترسيخ ثقافة اللعب النظيف، وتعزيز قيم الشفافية والمسؤولية في الوسط الرياضي.



يستهدف البرنامج، الذي يمتد على مدار 4 أسابيع، مختلف الفئات المرتبطة بالقطاع الرياضي، بما في ذلك الأطباء والرياضيون والمسؤولون والرياضيون من صغار السن وأولياء الأمور، من خلال سلسلة من المحاضرات وورش العمل التفاعلية، التي يقدمها نخبة من المختصين والخبراء في مجال مكافحة المنشطات.



يركز البرنامج على عدد من المحاور الرئيسية، من أبرزها الإعفاء العلاجي، وحقوق الرياضيين وواجباتهم، وطرق الفحص والاختبار، إضافة إلى التوعية بالأدوار والمسؤوليات المنصوص عليها في اللائحة الوطنية لمكافحة المنشطات.



ويتضمن الأسبوع الختامي أنشطة مخصصة للرياضيين صغار السن وأولياء أمورهم باستخدام أجهزة لوحية تفاعلية.



وتؤدي لجنة الإمارات لرياضة النخبة والمستوى العالي دوراً محورياً في دعم هذا البرنامج، من خلال إشراك الرياضيين أصحاب الأداء العالي والأجهزة الفنية في المحاضرات، والمساهمة في تطوير محتوى توعوي متخصص، يعزز مفاهيم النزاهة والمسؤولية، إلى جانب توجيه الجهود نحو بناء بيئة تنافسية صحية، وفقاً لأعلى المعايير الدولية في مجال مكافحة المنشطات.



يأتي هذا البرنامج في إطار الجهود الوطنية المتواصلة للتوعية بالنزاهة الرياضية، الهادفة إلى رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع الرياضي بمخاطر المنشطات، وتعزيز معرفة الفئات المختلفة بأدوات الوقاية والإبلاغ، وآليات الحوكمة الرياضية.