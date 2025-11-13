رابطة محترفي التنس تمنح بطولة دبي جائزة التميز



فازت بطولة سوق دبي الحرة لتنس الرجال فئة 500 نقطة بجائزة التميز، التي تمنحها رابطة تنس المحترفين «اي تي بي»، وذلك خلال الحفل، الذي أقيم، اليوم، في مدينة تورينو الإيطالية.

وقال صلاح تهلك، مدير بطولات سوق دبي الحرة للتنس: «إنجاز جديد يضاف إلى سجل النجاحات، ويعكس مكانة البطولة إحدى أبرز بطولات التنس في العالم».



واستقبلت البطولة منذ نسختها الأولى عام 1993 أبرز نجوم وأساطير التنس العالميين، يتقدمهم الإسباني رافائيل نادال، بطل 2006، والسويسري روجيه، البطل التاريخي بـ8 ألقاب، والصربي نوفاك ديوكوفيتش، حامل اللقب 5 مرات، وتوج اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس بلقب النسخة 33.



وتنطلق بطولات سوق دبي الحرة للتنس العام المقبل بين 15-28 فبراير، وتتضمن بطولة السيدات من فئة 1000 نقطة، التي تقام على مدى أسبوع، وتليها النسخة 34 من بطولة الرجال المدرجة ضمن بطولات رابطة محترفي التنس من فئة 500 نقطة، ومن المتوقع أن تستضيف بطولة السيدات أفضل 20 لاعبة في التصنيف العالمي، لا سيما بعد إدراجها ضمن بطولات رابطة محترفات التنس من فئة 1000 نقطة منذ عام 2023، إضافة إلى أبرز المصنفين في بطولة الرجال.