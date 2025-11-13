رود خوليت: تحدي دبي للياقة مبادرة تلهم جميع مدن العالم



أشاد أسطورة كرة القدم الهولندي، رود خوليت، بنهج دبي في تعزيز النشاط المجتمعي، مؤكداً أن تحدي دبي للياقة أصبح مبادرة ملهمة لسائر مدن العالم التي يمكن أن تستفيد منه.



جاءت تصريحات رود خوليت خلال زيارته لعقارات جميرا للغولف، الأربعاء، حيث شارك في فعالية رياضية ضمن برنامج الأنشطة المصاحب لبطولة جولة دي بي ورلد الختامية.



وأكد النجم الهولندي، الفائز بجائزة الكرة الذهبية عام 1987 وأحد أبرز نجوم الكرة العالمية، أن مبادرة تحدي دبي للياقة تستحق أن تطبق على مستوى عالمي، مشيراً إلى دورها في تشجيع المجتمعات على ممارسة النشاط البدني بطرق مبتكرة وممتعة، وذلك خلال مشاركته في تحدٍ للغولف ضمن منطقة خاصة بشركة دي بي ورلد، بمرافقة مؤثر الغولف الأمريكي، برادفورد ويلسون.



وأكد خوليت، الذي يحافظ على لياقته من خلال تدريبات منتظمة، أن الالتزام هو مفتاح استمرار نمط الحياة النشط، مضيفاً: «من الأسهل أن تكون كسولاً، لكن بمجرد أن تبدأ الحركة، سيمنحك جسمك شعوراً بالسعادة بفضل الدوبامين، ولن تحصل على هذا الشعور إلا من خلال التمارين، لذا اخرج وابدأ الآن».