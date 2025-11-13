مشاركة قياسية في المهرجان الرياضي للجامعة الأمريكية بالشارقة



اختتمت الجامعة الأمريكية في الشارقة مهرجانها الرياضي السنوي يوم 9 نوفمبر بتتويجها البطولة بعد أسبوع من المنافسات الحماسية عالية المستوى.



وحضرت سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأمريكية في الشارقة، نهائيات المهرجان وقدمت الجوائز للفائزين وهنأت الطلبة الرياضيين على تفانيهم وعلى تحليهم بالعمل الجماعي والروح الرياضية.



وقد سجل المهرجان الرياضي هذا العام ارتفاعاً ملحوظاً في مشاركة الطلبة بلغت أكثر من 70% مقارنة بخريف 2024، حيث شارك هذا العام 92 فريقاً في المنافسات عبر 5 رياضات، والذي يعكس تنامي أثر هذا المهرجان على الحياة الجامعية والتعاون بين الجامعات، كما استُحدثت فئات جديدة في المهرجان الرياضي من بينها رياضة البادل.



وشملت الجامعات المشاركة كلاً من الجامعة الأمريكية في الشارقة، والجامعة الكندية في دبي، وبيتس بيلاني دبي، وجامعة القاسمية، وجامعة كيرتن في دبي، وجامعة الخليج الطبية، وجامعة زايد – دبي، وجامعة نيويورك أبوظبي، وجامعة الشارقة، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وأكاديمية مانيبال للدراسات العليا، وجامعة عجمان، وويستفورد، ومعهد روتشستر للتكنولوجيا – دبي، وجامعة ميدلسكس دبي، وجامعة ولونغونغ في دبي، والجامعة الأمريكية في الإمارات، ومركز باث سبا الأكاديمي – رأس الخيمة.



وقالت شيماء بن طليعة، نائب مدير الجامعة الأمريكية في الشارقة للتجربة الطلابية: "قدمت نسخة هذا العام من المهرجان الرياضي نموذجاً لما يمكن للرياضة الجامعية أن تحققه عندما تجتمع الموهبة والالتزام وروح المجتمع. ومع وجود 928 طالباً وطالبة على ملاعبنا ومشاركة فئتي الرجال والسيدات في رياضة البادل، سجل المهرجان معياراً جديداً للمشاركة وجودة التنافس.