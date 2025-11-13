8 ميداليات للإمارات في ألعاب التضامن الإسلامي



رفع سلطان طاهري لاعب منتخبنا الوطني للرياضات الإلكترونية، وعمر الشلتوني لاعب منتخبنا الوطني للكاراتيه رصيد الإمارات إلى 8 ميداليات ملونة في النسخة السادسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي التي تستضيفها الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية خلال الفترة (7 ـ 21) من الشهر الجاري بمشاركة 3000 لاعب ولاعبة من 57 دولة، وتشارك فيها الإمارات بـ14 رياضة متنوعة.



وحققت الإمارات 8 ميداليات بواقع ذهبية و7 ميداليات برونزية في المركز الثامن عشر بجدول الترتيب العام، حيث تحتل تركيا صدارة الترتيب بإجمالي 91 ميدالية منها 51 ذهبية، و24 فضية، 16 ميدالية برونزية، وأوزبكستان في المركز الثاني برصيد 46 ميدالية منها 15 ذهبية، و17 فضية، و14 ميدالية برونزية، وجمهورية مصر العربية في المركز الثالث والصدارة العربية برصيد 27 ميدالية منها 10 ميداليات ذهبية، و6 فضيات، و11 ميدالية برونزية.



وتوج سلطان طاهري بالميدالية البرونزية في منافسات الألعاب الإلكترونية (Takken 8) في إنجاز يُضاف إلى رصيد منتخب الإمارات ويعكس تميّز أبطالنا في الرياضات الحديثة، فيما حصد عمر الشلتوني الميدالية البرونزية ضمن منافسات الكوميتيه وزن 67 كغ بعد فوزه على بطل آسيا اللاعب الأوزبكي عبدالوهاب رشيدوف.



وشهدت مشاركة عمر الشلتوني مشواراً مشرفاً في منافسات الكوميتيه ضمن فعاليات النسخة السادسة من ألعاب التضامن الإسلامي بالرياض، بعد أن فاز في 3 مباريات متتالية على لاعبي منتخبات الأردن والمغرب وبنين قبل أن يخسر بفارق نقطتين من اللاعب السعودي محمد العسيري في الدور نصف النهائي، ليتأهل للمنافسة على الميدالية البرونزية وينجح في حصدها.

وفي إنجاز مميز لأبطالنا في منافسات المواي تاي ضمن دورة ألعاب التضامن الإسلامي تأهل ثلاثي منتخبنا الوطني زينب بو حمده وزن 55 كغ، محمد مرضي وزن 70 كغ، إلياس حبيب وزن 75-80 كغ لنصف النهائي إذ تقام المنافسات مساء اليوم في المسار الرياضي «البرومينيد ذا رووم».



ونجحت 3 رياضات حتى الآن في رفع علم الدورة على منصات التتويج وهي الجودو برصيد 5 ميداليات تضمنت ذهبية بشيرات خرودي في نزالات وزن تحت 52 كغ، والميدالية البرونزية لمحمد يزبيك بمنافسات وزن 73 كغ، وبرونزية نارمند بيان في منافسات وزن 66 كغ، وبرونزية عمر جاد بمسابقة وزن 81 كغ، والميدالية البرونزية لظفار كوسوف بوزن 100 كغ.

كما حصدت رياضة الكاراتيه برونزيتي الكوميتيه لوزني 84 كغ، و67 كغ عن طريق رضا مسعودي، وعمر الشلتوني، ونجح كذلك سلطان طاهري في التتويج بالميدالية البرونزية بمسابقة (Takken 8) ضمن منافسات الرياضات الإلكترونية.



وأعرب سلطان طاهري عن سعادته بالوقوف على منصات التتويج ورفع علم الإمارات في دورة ألعاب التضامن الإسلامي بالرياض، مشيراً إلى أن الميدالية البرونزية تحققت بعد سجل حافل من المواجهات القوية أمام العديد من لاعبي الدول المشاركة مثل المنتخب المغربي والمنتخب التونسي وأضاف: «دائماً نطمح إلى تحقيق المركز الأول والتتويج بالميدالية الذهبية، وفي كل منافسة نجعل راية الوطن غايتنا والهدف الأسمى من تواجدنا في هذه الدورات الرياضية الكبرى، وعلى ثقة في أن القادم سيكون أفضل بمواصلة الجهود والمثابرة على تحقيق نتائج إيجابية باسم الوطن».



وأكد عمر الشلتوني على قوة مستوى الأداء والمنافسات طوال أدوار الدورة، معبراً عن سعادته بالإنجاز البرونزي عقب الفوز على لاعبي مدارس مختلفة من قارتي أفريقيا وآسيا والنجاح في حصد المركز الثالث بعد تخطي بطل أوزبكستان وأضاف«سعيد بما تحقق وكانت الفرصة قريبة للغاية للتأهل إلى الدور النهائي والمنافسة على الميدالية الذهبية أو الفضية، أشكر جميع الزملاء والمدربين واتحاد الإمارات للكاراتيه والوفد الرياضي للدولة المتواجد في الحدث على الدعم والتشجيع والمساندة».



كما أعرب راشد عبد المجيد آل علي، النائب الأول لرئيس اتحاد الإمارات للكاراتيه، ونائب رئيس الاتحادين العربي والآسيوي، ورئيس لجنة المنتخبات، عن سعادته بالإنجاز، مشيداً بالأداء المتميز الذي قدمه اللاعب عمر الشلتوني خلال الدورة.



وقال آل علي: «إن الميدالية البرونزية التي حققها الشلتوني لم تأتِ من فراغ، بل كانت ثمرة عمل جماعي منظم وتخطيط سليم من اتحاد الإمارات للكاراتيه، إلى جانب التنسيق الفعّال بين لجنة المنتخبات واللجنة الفنية في اختيار العناصر المتميزة لتمثيل المنتخبات الوطنية».



وأضاف نحن فخورون بما تحقق، وسنواصل العمل بنفس الروح والعزيمة لدعم اللاعبين وتوفير جميع مقومات النجاح، بهدف تحقيق المزيد من الميداليات والإنجازات في الاستحقاقات المقبلة.