دبي تحتضن «هووب فيست 2.0» لكرة السلة الفردية 15 نوفمبر



تعود بطولة كرة السلة الفردية «هووب فيست 2.0» التي تنظمها ذا سفنز بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وبالشراكة مع العلامة العالمية «أنتا» إلى دبي في 15 نوفمبر الجاري في «تاون سكوير» التابع لشركة «نشاما»، ضمن فعاليات تحدي دبي للياقة 30×30، وتهدف إلى اكتشاف المواهب الرياضية في كرة السلة.



وبعد النجاح الكبير الذي حققته البطولة في نسختها الأولى العام الماضي، تجمع هذا العام بين عشاق كرة السلة والرياضيين المحترفين وأفراد المجتمع في أجواء ترفيهية ورياضية تفاعلية. وتفتح البطولة أبواب التسجيل المجاني للمشاركة أمام جميع الفئات من الرجال والنساء والشباب، إضافة إلى تحدي المهارات للأطفال، في وقت امتلأت فيه فئة الرجال بعد ساعات قليلة من فتح التسجيل. وتشرف «أكاديمية توينتي فور لكرة السلة» على فعاليات فئة الشباب والأطفال، تأكيداً على دورها في تطوير المواهب الواعدة في دبي.



وأوضحت اللجنة المنظمة للحدث أن «هووب فيست 2.0» ليست مجرد بطولة، بل مبادرة ثقافية ورياضية تهدف إلى تعزيز روح النشاط والمجتمع في المدينة، إذ تم اختيار «تاون سكوير» كمنصة مثالية تعكس رؤية دبي في دمج الرياضة ونمط الحياة الصحي ضمن المجتمعات السكنية. وتأتي رعاية «أنتا» للحدث للعام الثاني على التوالي لتؤكد التزامها بتعزيز حضورها في المنطقة ودعم مجتمع كرة السلة المتنامي في دبي.