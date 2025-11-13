إطلاق مبادرة «علمنا فوق القمة» للعام الـ14 على التوالي



أعلنت أكاديمية متزلجي الإمارات إطلاق مبادرة «علمنا فوق القمة» للعام الرابع عشر على التوالي، وتهدف إلى رفع علم الدولة فوق أعلى القمم الثلجية، في رسالة رمزية تؤكد رفعة الوطن وسمو تطلعاته، وتجسد عزيمة أبناء الإمارات على الوصول إلى القمة في المجالات كافة.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في دبي، بحضور غانم مبارك الهاجري، وكيل وزارة الرياضة، وإبراهيم علي خادم، شريك ومؤسس الأكاديمية، ووليد فقيه، الرئيس التنفيذي لماكدونالدز الإمارات، الشريك المساهم في برنامج المواهب الإماراتية للتزلج.



وأكد غانم مبارك الهاجري أن المبادرة تمثل نموذجاً حياً للعزيمة والإصرار الإماراتي، وقال: «هي ليست مجرد رفع علم على قمة جبل، بل رسالة وطنية للعالم تؤكد أن أبناء الإمارات قادرون على الوصول إلى أعلى القمم بالعمل والاجتهاد والتعاون».



وأضاف: «نفخر بهذه المبادرة التي تعكس قيمنا الوطنية وروحنا الطموحة، ونتطلع لمشاركة أبطالنا في رحلة قمة فالورانس لتعزيز هذه الرسالة العالمية بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين».



وقال إبراهيم علي خادم: «هذه المبادرة تتجدد سنوياً، ولكن هذه النسخة هي نسخة عام المجتمع، وهي نسخة مختلفة، حيث حرصنا على تنوع فئات المشاركين، وبأعمار مختلفة من أجل إتاحة الفرصة للمشاركة في هذه المغامرة الرياضية الفريدة، كما تم التأكد من الجاهزية للرحلة التي ستنطلق 29 نوفمبر الجاري، وسيتلقى المشاركون المتابعة والتدريب على الصعود للقمة، ثم سيتم رفع علم الدولة بالتزامن مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد».