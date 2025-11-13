شرطة دبي تحصد درع الشرطة للفنون القتالية على مستوى وزارة الداخلية



حققت القيادة العامة لشرطة دبي إنجازاً رياضياً جديداً، بعد فوزها بدرع الشرطة للفنون القتالية على مستوى وزارة الداخلية، وذلك بعد حصول فرق شرطة دبي على المركز الأول بالمجموع العام بواقع 713 نقطة للبطولة و191 نقطة للدرع، خلال البطولة التي أقيمت أخيراً في أبوظبي.



وبارك العقيد عبدالباسط علي عبدالرحمن، مدير مركز التميز الرياضي في الإدارة العامة للتدريب بشرطة دبي، الفرق الرياضية على إنجازاتها الرياضية الجديدة، مثنياً على جهودهم التي أثمرت عن حصول شرطة دبي على المركز الأول في المجموع العام و86 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية خلال البطولة. وأضاف «تحرص شرطة دبي على الاستثمار في تطوير قدرات كوادرها الرياضية، إيماناً بأن اللياقة البدنية والصحة عنصران أساسيان في مسيرة رجل الشرطة، ليس فقط لأداء المهام بكفاءة، بل كجزء من أسلوب حياة متكامل. وبالتزامن مع تحدي دبي للياقة 2025، نجدد التزامنا بتعزيز ثقافة الرياضة، وتمكين فرقنا من المنافسة على أعلى المستويات، بما يعزز من مكانة شرطة دبي في صدارة المؤسسات الشرطية في المجال الرياضي».



وشهد تتويج شرطة دبي على منصة الفوز، العقيد عبدالباسط علي عبدالرحمن، مدير مركز التميز الرياضي، والمقدم سلطان راشد العتبي، رئيس قسم الفرق الرياضية، والملازم سميرة المازمي، مدير الفريق، والإداري رقيب أول محمد معتصم سليمان، وعريف أول يوسف حسن الحمادي، مدرب الفريق.



وتمكنت فرق شرطة دبي للفنون القتالية المختلطة MMA، عن فئتي الرجال والسيدات، وفرق شرطة دبي للجيوجيتسو عن فئات الرجال والسيدات والنخبة، من حصد 86 ميدالية على مستوى البطولات، بواقع 28 ميدالية ذهبية و30 ميدالية فضية و28 ميدالية برونزية.