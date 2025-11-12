بعد الإطلاق الرسمي لفرع «سيغا آسيا».. دبي تعزز ريادتها في نزاهة الرياضة



أعلن التحالف العالمي لنزاهة الرياضة «سيغا»، أكبر ائتلاف مستقل ومحايد يُعنى بتعزيز النزاهة والحوكمة الرشيدة في الرياضة حول العالم، عن الإطلاق الرسمي لفرع «سيغا آسيا – دبي»، وذلك خلال حدث مميز عقد في ون سنترال بمركز دبي التجاري العالمي.



وجاء الإطلاق ضمن فعاليات «شهر العمل من أجل نزاهة الرياضة»، حيث شهد الحدث توقيع مذكرة تفاهم بين «سيغا» و«المنطقة الدولية للرياضة والترفيه» (ISEZA)، لتأسيس «سيغا آسيا – دبي»، في خطوة تؤكد الدور الريادي لمدينة دبي في تطوير نموذج عالمي موحّد للحوكمة، وضمان نزاهة القطاع الرياضي. ويأتي هذا التطور بعد إعلان «سيغا» عن خطتها للتوسع خلال قمة القيادة النسائية في الرياضة – نسخة دبي 2025. وتم تنظيم المنتدى بدعم من مجلس دبي الرياضي، بمشاركة نخبة من القادة وصناع القرار من الهيئات الرياضية والحكومية والقطاع الخاص والأكاديميات والإعلام والمجتمع المدني، ما يعكس مكانة دبي مركزاً عالمياً يجمع بين الابتكار والحوكمة والرياضة.



وقال ايمانويل ماسيدو دي ماديروس الرئيس التنفيذي لـ «سيغا»، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ «سيغا آسيا»، تعليقاً على إطلاق فرع «سيغا آسيا – دبي»: «نبدأ اليوم فصلاً جديداً، فصل يمثل المنطقة بابتكارها، وطموحها العالمي. وتعتبر آسيا القلب النابض للقرن الحادي والعشرين. ولدى مدينة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة الإمكانات المميزة، خاصة عند اجتماع الرؤية والنزاهة».



وأضاف دي ماديروس: «ستمثل «سيغا آسيا» مركز التميز لسلامة الرياضة والحوكمة في آسيا، وسنلمس فوائد حقيقية. وستعزز الشفافية من مصداقيتنا، والتي بدورها ستجذب الاستثمار، ما سيخلق فرصاً مميزة لمستقبل رياضيينا وشبابنا ومنظماتنا الرياضية ومجتمعاتنا. وتتناغم مهمتنا تماماً مع رؤية الإمارات 2040، القائمة على الابتكار والشمولية، والتقدم المستدام، حيث تعتزم «سيغا آسيا» على الالتزام والمساهمة في تحقيق هذا الطموح، من خلال تعزيز القيادة الأخلاقية، وتمكين الشباب والنساء، وضمان استمرار الرياضة كمحرك للصحة والوحدة والتفوق».



وقال دامير فالييف الرئيس التنفيذي لـ «المنطقة الدولية للرياضة والترفيه»: «تفخر «المنطقة الدولية للرياضة والترفيه» بشراكتها مع «سيغا» في هذه المبادرة المهمة، فالنزاهة جوهرية لمستقبل الرياضة. وتلتزم «المنطقة الدولية للرياضة والترفيه» بأن تكون مركزاً يجمع بين الابتكار والحوكمة والتعاون العالمي، لوضع معايير جديدة لهذه الصناعة».