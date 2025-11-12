«إدارة بطولات فزاع» تكشف عن جدول الموسم الجديد



أعلنت إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث عن الجدول الرسمي لبطولات فزاع لموسم 2025–2026، في مؤتمر صحافي.



وبدأ الموسم فعلياً بانطلاقة بطولة فزاع لليولة، والتي تتواصل منافساتها حتى 30 يناير 2026، لتكون أولى محطات الأجندة التراثية لهذا العام، وفي موازاة ذلك تتوزع تمهيديات ماراثونات الهجن بين شهري نوفمبر وديسمبر، على أن يكون ختامها في يناير المقبل، وسط استعدادات كبيرة تشرف عليها اللجان المختصة.



وتستمر البطولات التراثية الأخرى في رسم ملامح الموسم المقبل، إذ تنطلق بطولة فزاع للصيد بالصقور – التلواح في 27 ديسمبر 2025 وتستمر حتى 12 يناير 2026، يليها كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور الذي ينعقد خلال الفترة من 25 يناير حتى 16 فبراير 2026. أما ختام بطولة فزاع للهدد فسيكون في ديسمبر المقبل، ضمن أجواء يتوقع أن تشهد منافسة قوية بين أبرز الصقارين.



وفي سباقات الهجن، تنطلق فعاليات كأس فزاع للعرضة – وسيف فزاع للزمط في 9 يناير 2026 وتختتم في 17 من الشهر ذاته، فيما تبدأ بطولة فزاع للرماية بالسكتون في 7 فبراير 2026 وتستمر لمدة أسبوع كامل، بمشاركة واسعة من محترفي وهواة الرماية من مختلف الجنسيات. وفي الإطار نفسه، سيكون ختام بطولة السلق يوم 5 أبريل 2026.



ويسدل الستار على الموسم مع بطولة فزاع للغوص الحر الحياري، حيث تقام التصفيات خلال الفترة من 14 إلى 17 أبريل 2026، في ديب دايف دبي، على أن تعقد النهائيات يومي 18 و19 أبريل 2026، لتشكل المحطة الأخيرة في موسم حافل بالبطولات والمنافسات.



وقال راشد حارب الخاصوني، مدير إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث: يمثل إطلاق جدول بطولات فزاع لموسم 2025–2026 محطة مهمة نؤكد من خلالها استمرار التزامنا بتقديم بطولات تراثية تتميز بالتنظيم المحترف، وتجمع بين المنافسة الحقيقية والحفاظ على موروثنا الإماراتي، لقد شهدت رياضاتنا التراثية توسعاً ملحوظاً في المشاركة والإقبال الجماهيري، وهو ما يدفعنا إلى تطوير البنية التنظيمية عاماً بعد عام.



وأضاف، نحرص في هذا الموسم على تقديم تجربة متكاملة للمشاركين والجمهور، من خلال تنويع المسابقات وتطوير التحديات والاستفادة من خبراتنا التنظيمية المتراكمة. ولا يفوتني أن أتوجه بالشكر إلى رؤساء اللجان المنظمة، الذين لا يدخرون جهداً في تسهيل مشاركة الجميع، وتقديم المشورة الفنية، وطرح الأفكار والمقترحات التي تسهم في الارتقاء بهذه الرياضات العريقة وتقديم الأفضل في كل موسم.



وأكد مدير إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على أن النجاح الذي تحققه بطولات فزاع ما كان ليتحقق لولا التعاون الكبير من وسائل الإعلام، التي نعتبرها شريكاً استراتيجياً في إبراز هذه الرياضات والمحافظة على استدامتها ودعم رسالتها في المجتمع.