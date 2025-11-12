موظفو قطاع شؤون الإدارة بشرطة دبي يشاركون في فعاليات «القافلة الرياضية»



شهد اللواء الدكتور صالح عبدالله مراد، مساعد قائد عام شرطة دبي لشؤون الإدارة، مشاركة موظفي قطاع شؤون الإدارة، في الفعاليات الرياضية التي تنظمها مبادرة مركز «القافلة الرياضية» التابعة لمجلس الرياضيين في شرطة دبي، تزامناً مع «تحدي دبي للياقة 2025» في دورته التاسعة.



وحضر الفعاليات الرياضية اللواء خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، والعميد راشد ناصر، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، والعميد الدكتور محمد الجناحي، نائب مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، والسيد ماجد العقيلي، مدير الإدارة العامة للمالية بالوكالة.



وشارك الموظفون في الفعاليات الرياضية التي تضمنت تنفيذ مجموعة من الألعاب الرياضية، مثل رمي السهم والمشي وشد الحبل وغيرها، إلى جانب تنفيذ العديد من الفعاليات والأنشطة الرياضية التي تتضمن تنفيذ مجموعة واسعة من الورش التثقيفية والتوعوية.



الجدير ذكره أن مركز القافلة الرياضية يقع في نادي ضباط شرطة دبي، وهو معتمد لدى هيئة الاقتصاد والسياحة في دبي، ويشارك في «تحدي دبي للياقة 2025» بأنشطة وفعاليات، بالتعاون مع أكثر من 30 اتحاداً وأكاديمية رياضية.