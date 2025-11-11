دبي لكرة السلة يتخطى النجم الأحمر ويحصد فوزه الرابع في «اليورو ليغ»



حصد فريق دبي فوزه الرابع في الدوري الأوروبي لكرة السلة «اليورو ليغ»، بعدما تغلب على النجم الأحمر الصربي «كرفينا زفيزدا» بنتيجة 102 - 86 في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة العاشرة في صالة كوكاكولا أرينا.



قدم دبي أداء قوياً في الربع الأول وتمكن من حسم النتيجة لمصلحته 29 - 21، فيما استغل النجم الأحمر تراجع دبي في الربع الثاني، ونجح في إنهائه لمصلحته بفارق 4 نقاط ( 26-22) وسيطر التعادل على مجريات الربع الثالث الذي انتهى على نتيجة 18 - 18.



واستعاد دبي مستوياته القوية وفرض أفضلية واضحة على مجريات الربع الأخير 33- 21 وانتزع فوزاً ثميناً قبل مواجهة زالغيريس كاوناس الليتواني متصدر «اليورو ليغ» يوم الجمعة المقبل.



ورغم حداثة عهده في الدوري الأوروبي إلا أن دبي يقدم عروضاً قوية ونجح حتى الآن في الفوز على 4 فرق كبيرة هي بارتيزان، وفنربخشة وبرشلونة وأخيراً النجم الأحمر.



