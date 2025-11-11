2000 رياضي في مونديال الكيك بوكسينج للسنيرز والماسترز بأبوظبي



تواصل أبوظبي تحضيراتها التنظيمية لاستقبال 2000 رياضي، يمثلون 150 دولة، تمهيداً لانطلاق منافسات بطولة العالم للكيك بوكسينج «السينيرز والماسترز»، التي تستضيفها العاصمة خلال الفترة من 21 إلى 30 نوفمبر الجاري في مركز أدنيك أبوظبي، للمرة الأولى في الشرق الأوسط، وذلك بتنظيم اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للكيك بوكسينج.

وتبدأ وفود المنتخبات العالمية بالوصول إلى العاصمة أبوظبي اعتباراً من يومي الجمعة والسبت الموافقين 21 و22 نوفمبر الجاري، على أن يشهد يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر إقامة حفل الافتتاح الرسمي في قاعة 1 في مركز أدنيك أبوظبي عند الساعة الخامسة مساء، بحضور ممثلي الاتحاد الدولي والاتحادات القارية والوطنية.



وتعد البطولة النسخة الأولى، التي تقام خارج القارة الأوروبية في تاريخ منافسات الكيك بوكسينج العالمية، ما يمثل نقلة نوعية في مسيرة اللعبة، ويعكس ثقة الاتحاد الدولي بالقدرات التنظيمية لدولة الإمارات، وما تمتلكه من بنية تحتية رياضية متكاملة، تؤهلها لاحتضان أبرز الفعاليات الدولية، كما تأتي استضافة البطولة في إطار رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز مكانة الإمارات وجهة عالمية للرياضات القتالية، وترسيخ قيم التسامح، والتنوع الثقافي، والسلام عبر الرياضة، من خلال حدث يجمع أكثر من 150 دولة في العاصمة أبوظبي.



تنطلق المنافسات التأهيلية يوم الاثنين الموافق 24 نوفمبر، وتستمر حتى الأربعاء 26 نوفمبر، وتشمل نزالات فئتي الحلبة والتاتامي، إلى جانب منافسات أصحاب الهمم، فيما تُام نهائيات فئة الماسترز والنصف نهائيات يوم الخميس 27 نوفمبر. وتقام نهائيات رياضات التاتامي والحلبة يوم الجمعة 28 نوفمبر، على أن تختتم البطولة يوم السبت 29 نوفمبر بمنافسات الفرق لأسلوب بوينت فايت، تليها مراسم التتويج والختام، ومن ثم مغادرة الوفود يوم الأحد 30 نوفمبر.



من جهته أكد علي خوري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للكيك بوكسينج، أن بطولة العالم للكيك بوكسينج في أبوظبي تمثل خطوة جديدة في مسيرة حرص واهتمام الدولة في استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى، إيماناً بأهمية ومكانة الرياضة في مجتمعات العالم، مشيراً إلى أنها ستشكل محطة فارقة في تاريخ اللعبة.



وقال: «تجسد البطولة التزام الإمارات بدعم قيم السلام والتقارب بين الشعوب من خلال الرياضة، كما تؤكد جاهزية أبوظبي لتنظيم أحداث عالمية بمعايير احترافية عالية المستوى». وأضاف: «نعمل مع الاتحاد الدولي وشركائنا، لضمان تنظيم نسخة استثنائية تبرز الصورة المشرفة للدولة، وتبزز مكانة أبوظبي عاصمة عالمية للفنون القتالية ومركزاً متكاملاً لصناعة الرياضة في المنطقة والعالم».