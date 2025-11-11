«ترايثلون دبي T100» جاهز للانطلاق بمشاركة أفضل رياضيي العالم



يعود ترايثلون دبي T100 العالمي بعد طول انتظار لينطلق مجدداً، الخميس، وتستمر فعالياته حتى يوم الأحد المقبل، في أجواء مفعمة بالحماس والإثارة على مدار أربعة أيام، في قلب تحدي دبي للياقة البدنية 30X30، وبحضور مجاني للجماهير، وينظّم الحدث من قبل منظمة رياضيي الترايثلون المحترفين والاتحاد العالمي للترايثلون، وبدعم من مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.



وتضم أجندة البطولة مجموعة من أبرز المنافسات بمشاركة أفضل نجوم العالم في رياضة الترايثلون T100، إلى جانب فعاليات وأنشطة تناسب جميع أفراد المجتمع. سواء كنت رياضياً محترفاً أو من محبي اللياقة البدنية أو تبحث فقط عن الاستمتاع بالأجواء الاحتفالية، فإن ترايثلون دبي T100 يعد بتجربة تجمع بين السباقات الملحمية، والأنشطة الترفيهية، والموسيقى الحية، والأجواء المهرجانية الرائعة.



تنطلق فعاليات ترايثلون دبي T100 الخميس بإقامة سباق التتابع الثنائي دواثلون، وهو سباق يعتمد نظام الفريق يتكون من الجري وركوب الدراجة والجر «5 كم جري، 22 كم ركوب دراجة، 5 كم جري»، المكونة من شخصين أو ثلاثة لكل فريق. وفي يوم الجمعة، تُقام منافسات الأكواثلون المدرسية على شاطئ سنسيت بيتش في جميرا 3، وهي للأطفال.



أما يوم السبت، فهو اليوم الأبرز في البطولة، حيث يشهد إقامة سباق الترايثلون السريع «السبرينت» المخصص للمبتدئين، ويتكون من 750 متراً سباحةً، و20 كيلومتراً ركوب الدراجات، و5 كيلومترات للجري، كما يقام في اليوم نفسه السباق الموسيقي، وهو سباق جري ترفيهي لمسافة 5 كيلومترات يبدأ الساعة 5:30 مساءً.



ويشهد السباق الرئيسي للمحترفين في ترايثلون دبي T100، حيث يتنافس أفضل رياضيي الترايثلون في العالم، ومن بينهم هايدون وايلد «نيوزلندا»، وكيت وو «بريطانيا»، متصدران ترتيب موسم «السباق إلى قطر»، بالإضافة إلى جيلي جينز «بلجيكا»، وميكا نودت «ألمانيا»، وجولي ديرون «سويسرا»، في سباق لمسافة 100 كيلومتر يشمل 2 كيلومتر سباحةً، و80 كيلومتراً للدراجات، و18 كيلومتراً للجري عبر قلب دبي.



وتختتم المنافسات الأحد المقبل، مع سباق الهواة T100، الذي يمنح الرياضيين غير المحترفين المتحمسين فرصة خوض تجربة السباق الكامل لمسافة 100 كيلومتر، واجتياز خط النهاية الشهير نفسه الذي يعبره المحترفون.

ستتجه الأنظار خلال البطولة إلى غاني سليماني، العداء المخضرم المقيم في دبي، حيث سيخوض سباق الترايثلون T100 للمرة المئة على التوالي، ليسجل رقماً قياسياً جديداً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وهي لحظة تاريخية استثنائية يمكن مشاهدتها مباشرة.