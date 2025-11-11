«الرياضات الجوية» يشارك في مونديال كرة القدم بالطائرات دون طيار



تغادر بعثة منتخبنا الوطني للرياضات الجوية فئة «طائرات دون طيار» بعد غد (الخميس) للمشاركة في بطولة العالم لكرة القدم للطائرات بدون طيار «الدرونز» والتي ينظمها الاتحاد الدولي للطيران في مدينة شانغهاي الصينية، وستُنظم البطولة تحت إشراف الاتحاد الصيني للرياضات الجوية، وبالتعاون مع مركز شانغهاي لإدارة رياضات العلوم والتكنولوجيا.



وتنطلق البطولة السبت المقبل وتستمر حتى 18 من الشهر الجاري وتضم بعثة منتخبنا الوطني عشرة لاعبين هم عبدالله فهد المحمود وعبدالله فرج القمزي وعبدالعزيز على الحمادي وأحمد عماوي وأحمد محمود ياغي وايفور ميلينك واريك جيسي وحمدان خلفان المقيمي ونهيان عليان الرميثي ونوا نجيون، ويقود الفريق المدرب بيبين بوبي من كيتسباير للتعليم والتدريب.



وتُقام البطولة ضمن فئة F9A المعترف بها من قبل الاتحاد الدولي للطيران، والخاصة برياضة كرة القدم بالطائرات دون طيار، والتي تضم فئتين فرعيتين:

F9A-A: للطائرات الكروية بقطر 40 سنتيمتراً.

F9A-B: للطائرات الكروية بقطر 20 سنتيمتراً.



والتقى يوسف حسن الحمادي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية رئيس الاتحاد الآسيوي، بحضور يوسف الشحي، عضو مجلس الإدارة مع بعثة المنتخب الوطني خلال التجارب النهائية، وحثهم على بذل كل جهودهم من أجل تحقيق طموحاتهم وتشريف الإمارات في المحفل العالمي الذي يشهد مشاركة 23 فريقاً من 17 دولة أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والصين وكوريا وتايلاند وبولندا وماليزيا والإمارات.



ووجه الحمادي الشكر إلى كافة الشركات الراعية التي قدمت يد العون للمنتخبات الوطنية للطائرات دون طيار وأسهمت في تطور الفريق وخص بالشكر شركة LODD Autonomous، الراعي الرسمي للمنتخب الوطني الإماراتي.



وتشارك الإمارات في البطولة بفريقين يضم كل فريق خمسة طيارين من الشباب الواعدين الذين تم اختيارهم بعد تصفيات تأهيلية بين طلاب المدارس.



تُعد كرة القدم بالطائرات دون طيار من الرياضات الجوية الحديثة والآخذة في النمو ضمن مجال نمذجة الطيران، إذ تجمع بين دقة الطيران، والعمل الجماعي، والاستراتيجية في منافسة مشوقة وسريعة الإيقاع.



وتتميز هذه الرياضة عن غيرها من الرياضات الجوية بأسلوبها التفاعلي المباشر، حيث تتواجه الفرق وجهاً لوجه في مباريات حقيقية تهدف إلى تسجيل الأهداف والدفاع في الوقت نفسه أمام الخصوم.



ويضفي هذا النمط الديناميكي طابعاً مثيراً على المنافسات، إذ يجمع بين السرعة العالية، والمناورات التكتيكية، والتحديات المكثفة التي تبقي الجماهير في حالة من التفاعل الدائم والحماس.



خضعت فرق الإمارات لتدريبات مكثفة مع كيتسباير للتعليم والتدريب، لتُبرز أفضل طياري الطائرات بدون طيار الشباب في العالم في هذه الرياضة المثيرة وسريعة النمو.