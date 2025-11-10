3465 مُشاركاً في «القافلة الرياضية» لشرطة دبي



شهدت الفعاليات الرياضية التي تُنظمها مبادرة مركز «القافلة الرياضية» التابعة لمجلس الرياضيين في شرطة دبي، تزامناً مع «تحدي دبي للياقة 2025» في دورته التاسعة، مُشاركة فاعلة خلال الأسبوع الأول، حيث وصل عدد المشاركين في مختلف الفعاليات إلى 3465 مشاركاً من موظفي شرطة دبي ومن خارجها.

وأكدت الدكتورة مريم أنس المطروشي، رئيس مجلس الرياضيين في شرطة دبي، أن المشاركات كانت من مختلف قطاعات الشرطة، إلى جانب مشاركة مُتميزة من موظفي وزارة الدفاع وهيئة الثقافة والفنون في دبي، والعديد من الاتحادات الرياضية منها «اتحاد الخماسي الحديث، واتحاد الإمارات للرياضة الجميع، واتحاد القوس والسهم، واتحاد المبارزة، اتحاد الشطرنج، واتحاد الريشة الطائرة». وبينت أن الفعاليات الرياضية تضمنت مجموعة من الألعاب منها: تسديد الكرة في الهدف، وكرة الطائرة، وكرة السلة، والتنس، والبادل، وشد الحبل، مشيرةً إلى أن الفعاليات تضمنت أيضاً سحوبات وجوائز قيمّة للمشاركين.



وأكدت الدكتورة مريم أنس المطروشي، أن الفعاليات والأنشطة الرياضية تتضمن تنفيذ مجموعة واسعة من الورش التثقيفية والتوعوية، وتقديم عرض من الفرقة الموسيقية لشرطة دبي، وعرض من إدارة التفتيش الأمني K9 تُبرز قدرات الكلاب البوليسية.

يذكر أن مركز القافلة الرياضية في نادي الضباط مُعتمد لدى هيئة الاقتصاد والسياحة في دبي، ويشارك في «تحدي دبي للياقة 2025» بأنشطة وفعاليات، بالتعاون مع أكثر من 30 اتحاداً وأكاديمية رياضية.