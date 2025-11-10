«تزوّد للتحدي».. نمط حياة صحي يعزز تحدي دبي للياقة



يوسّع تحدي دبي للياقة رؤيته الشاملة للعافية، مع إطلاق مبادرة جديدة بعنوان «تزوّد للتحدي»، التي تسلط الضوء على حقيقة مهمة، وهي أن الحركة السليمة تبدأ بالتغذية الصحية. وتواصل فعاليات الدورة التاسعة من تحدي دبي للياقة، التي انطلقت في 1 نوفمبر، وتستمر حتى 30 نوفمبر الجاري، توحيد المدينة خلال شهرٍ كامل من الحركة والنشاط والعافية، لتأتي مبادرة «تزوّد للتحدي» هذا العام، لتضيف بعداً جديداً، وتؤكد أن اللياقة البدنية والتغذية وجهان لا ينفصلان لنمط حياة صحي متكامل.

وبالتعاون مع مجموعة من أشهر مطاعم دبي، ونخبة من أمهر الطهاة، يقدّم تحدي دبي للياقة خلال شهر نوفمبر، باقة من الوصفات الصحية والشهية التي يمكن تحضيرها في 30 دقيقة فقط، ليجعل من تناول الطعام المتوازن تجربة سهلة وممتعة ومتاحة للجميع، تماماً كما هو الحال في ممارسة التحدي نفسه.



وقال أحمد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «منذ انطلاقه، أثبت تحدي دبي للياقة أنه أكثر من مجرد ممارسة التمارين الرياضية، بل مشاركة مجتمعية ملهمة، تدعو إلى تبنّي أسلوب حياة صحي ومستدام. ومن خلال إطلاق مبادرة «تزوّد للتحدي»، فإننا نسلّط الضوء على إحدى الركائز الأساسية في هذه المسيرة، وهي التغذية المتوازنة. فبالتعاون مع نخبة من المطاعم والطهاة والمواهب في قطاع المأكولات بدبي، نقدم مجموعة من الوصفات الصحية وسهلة التحضير، التي تساعد على اعتماد عادات غذائية أفضل بطريقة عملية وممتعة. وفي «عام المجتمع» في دولة الإمارات، تأتي هذه المبادرة لتجمع الناس مجدداً، ليس عبر النشاط البدني فحسب، بل أيضاً من خلال تجربة الطهي وتناول الطعام الصحي معاً، في خطوة جديدة نحو تحقيق رؤيتنا في أن تكون دبي من أكثر مدن العالم نشاطاً وصحةً وحيوية».



ومنذ إطلاق سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تحدي دبي للياقة في عام 2017، تمكن هذا الحدث السنوي من إلهام الملايين لتبنّي أسلوب حياة نشط، يقوم على الحركة اليومية والعادات الصحية المستدامة.



ويحمل تحدي دبي للياقة هذا العام شعار «ابحث عن تحدّيك»، الذي يتجاوز مفهوم النشاط البدني، ليشمل مختلف جوانب العافية، بما في ذلك التزود بالطاقة لكل تمرين، وكل خطوة على طريق التقدّم.

إن تبنّي أسلوب حياة صحي، لا يقتصر على ممارسة التمارين الرياضية فحسب، إذ تُعدّ التغذية السليمة عنصراً أساسياً للحفاظ على الطاقة، وتسريع التعافي، وتعزيز الصحة العامة، ما يجعلها ركيزة رئيسة في رحلة دبي لترسيخ مكانتها إحدى أكثر مدن العالم نشاطاً وحيوية.



وتأتي مبادرة «تزوّد للتحدي» لتواكب أسلوب حياة المشاركين، سواء كانوا يعيشون وتيرة سريعة، أو يبحثون عن خيارات صحية تلائم أذواقهم المتنوعة، دون الحاجة لقضاء ساعات في المطبخ. وقد صُممت كل وصفة بعناية، لتجمع بين القيمة الغذائية العالية والنكهات المميزة في وقتٍ قصير، لتؤكد أن تناول الطعام الصحي يمكن إعداده بكل سهولة.