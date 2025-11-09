«أكاديمية IFBB دبي» للياقة البدنية وبناء الأجسام تعتمد دورات 2026

البيان

اعتمدت أكاديمية IFBB الدولية للياقة البدنية وبناء الأجسام بدبي، خطة عمل الموسم الجديد 2026، والتي ستشمل دورات برنامج الماجستير والدكتوراه «حضوري وعن بعد» والمعتمد من الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام، وأكد الدكتور وليد عبدالكريم، مدير عام الأكاديمية، أنه تم وضع الدورات الحديثة ضمن خطة الموسم الجديد مثل: المعد البدني لمدربي كرة القدم، وأخصائي عضلات البطن، والميكانيكية الحيوية في تدريبات بناء الأجسام، وتحدي اللياقة البدنية، موضحاً أنه تم تطوير بعض المناهج وتحديثها بالأبحاث العلمية الجديدة من قبل اللجنة العلمية بالاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام، مثل دورات التغذية الرياضية واللياقة الوظيفية.



كما ثمن الدكتور وليد عبدالكريم، مدير عام الأكاديمية، اللقاء الأخير الذي تم في دبي بين الدكتور رافائيل سانتوجا، رئيس الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام، ومجلس إدارة الأكاديمية برئاسة العقيد «م» عبدالكريم محمد سعيد، وتم خلاله إشادة رئيس الاتحاد الدولي بالنجاحات التي تحققها أكاديمية IFBB في الإمارات، مؤكداً أنها تسهم كثيراً في تطوير مستوى اللعبة ليس في الإمارات فحسب، بل في كل الدول الخليجية والعربية، وخاصة أنها من أنشط وأهم الأكاديميات التابعة للاتحاد الدولي، مثمناً خطوات الأكاديمية السباقة دوماً بإقامة أحدث الدورات المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي للعبة.



وأكد الدكتور وليد عبدالكريم، أن لقاء رئيس الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام، زاد من مسؤولية مجلس الإدارة في تقديم الأفضل من خلال دورات العام 2026 التدريبية المتقدمة والتي تسهم في تأهيل مدربي اللعبة بشكل احترافي، مثمناً أن دعم الاتحاد الدولي لمنظومة العمل بالأكاديمية، يزيد من حماس وثقة القائمين عليها، ويجعلهم أكثر حرصاً على مواصلة مشوار النجاح.

من جانبه، كشف العقيد «م» عبدالكريم محمد، عن أن منهاج العام الحالي سيشهد تقديم دورات نوعية جديدة وفقاً لرؤية الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام بإسبانيا، بما يسهم بتعزيز العمل في الاستدامة الرياضية، مؤكداً أن خطة العام 2026 تم اعتمادها وفقاً لدراسة اعتمدتها اللجنة الفنية للأكاديمية من خلال عناصر مستوحاة من البرامج الرياضية العالمية ومخرجات دورات العام الماضي مثمّناً الروح الرياضية