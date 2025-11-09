عبد الغني حاج بطل العين للشطرنج الخاطف



اختتم نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، مساء أول من أمس، فعاليات بطولة «شهر جمادى الأولى للشطرنج الخاطف»، التي أقيمت في مقر النادي، بتنظيم مميز ومشاركة نخبة من أبرز اللاعبين المحليين، وفق النظام السويسري من 9 جولات، وسط أجواء تنافسية حماسية، جسّدت روح الشطرنج في أبهى صورها.

وشهدت البطولة منافسات قوية منذ جولتها الأولى، ليتمكن اللاعب عبد الغني حاج بكري من حسم المركز الأول، بعد أداء استثنائي، حافظ خلاله على صدارة الترتيب حتى الجولة الأخيرة. فيما جاء محمد سعيد الشامسي في المركز الثاني، وأحمد محمد فرج في المركز الثالث، في ختام مثير للبطولة التي جمعت بين الخبرة والطموح.



كما كرّم النادي نخبة من اللاعبين واللاعبات الإماراتيين المتميزين، الذين خطفوا الأنظار بأدائهم المتطور، حيث جاءت الجوائز الفردية على النحو التالي: أفضل لاعب إماراتي، خليفة طلال البلوشي، أفضل لاعبة إماراتية، شيخة ناصر الشامسي، أفضل لاعب تحت 14 سنة «ذكور» سعد جابر الأحبابي، أفضل لاعبة تحت 14 سنة «إناث» فاطمة ناصر الشامسي، أفضل لاعب تحت 12 سنة «ذكور» زايد محمد العلي، أفضل لاعبة تحت 12 سنة «إناث» نورة العامري، أفضل لاعب تحت 10 سنوات «ذكور» سالم البلوشي، أفضل لاعبة تحت 10 سنوات «إناث» موزة الكندي، أفضل لاعب تحت 8 سنوات «ذكور» محمد عبد الله الكعبي، أفضل لاعبة تحت 8 سنوات «إناث» مريم الكندي، أفضل لاعب أكاديمي «ذكور» عبد الرحمن الاجاتي، أفضل لاعبة أكاديمية «إناث» تالين عسليه.



وأكد عمر الوسواسي رئيس قسم التسويق والعلاقات والشركات في نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، أن البطولة تعكس رؤية النادي في بناء قاعدة قوية من المواهب الوطنية، مشيراً إلى أن نادي العين مستمر في تنفيذ برامجه التطويرية، الهادفة إلى رفع مستوى التنافسية، وصقل مهارات الناشئين والناشئات، بما يسهم في إعداد جيل واعد من أبطال الشطرنج، يمثل الدولة في المحافل الدولية.

ويأتي تنظيم البطولة ضمن الجدول الشهري للنادي، الذي يهدف إلى استدامة النشاط التنافسي، وتوسيع قاعدة الممارسين للعبة الشطرنج في مدينة العين، بما يعزز مكانة النادي مركزاً رائداً للألعاب الذهنية في الدولة.