200 لاعب في مهرجان نادي الثقة والأولمبياد الخاص الإماراتي



انطلقت صباح اليوم الأحد فعاليات مهرجان خريف الثقة، الذي ينظمه نادي الثقة للمعاقين بالتعاون مع الأولمبياد الخاص الإماراتي وأكاديمية جام، وذلك ضمن مهرجان خريف الشارقة، في مقر النادي، بمشاركة أكثر من 200 لاعب ولاعبة من مختلف الأندية والمؤسسات الداعمة لأصحاب الهمم، من بينهم لاعبو نادي الثقة للمعاقين ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية ونادي خورفكان.

حضر المهرجان محمد عبيد الحصان الشامسي، الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، والدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين، ومحمد القايد الحمادي، القائم بأعمال المدير التنفيذي، والمهندس يوسف محمد الدوبي، وعبدالله خليفة الشاعر، عضوا مجلس الإدارة، وعدد من ممثلي المؤسسات الشريكة والداعمين والمشاركين.



ويهدف المهرجان إلى تعزيز الدمج المجتمعي والرياضي بين الأشخاص من أصحاب الهمم وأقرانهم من غير المعاقين، من خلال فعاليات رياضية متنوعة تسهم في ترسيخ قيم التعاون والمشاركة والتفاهم المتبادل.

تضمّن المهرجان مجموعة من الأنشطة الرياضية التي جمعت اللاعبين من مختلف القدرات في أجواء يسودها الحماس والروح الجماعية، وشملت: ماراثون الجري والمشي الموحد، كرة السلة 3×3، كرة القدم 5 لاعبين، رياضة البوتشي، ومهارات اللياقة البدنية، بمشاركة متطوعين ومدربين من مختلف إمارات الدولة.



وأكد الدكتور خالد عمر المدفع أن المهرجان يجسد رؤية النادي في دعم مبادرات الدمج وتمكين الأشخاص أصحاب الهمم من خلال الرياضة، مشيداً بالتعاون المثمر مع الأولمبياد الخاص الإماراتي وأكاديمية جام وجميع الشركاء الداعمين.

وقال: «نحن في نادي الثقة نؤمن بأن الرياضة هي جسر للتواصل الإنساني، وفرصة لتعزيز القيم الإيجابية في المجتمع، حيث تلتقي القدرات المختلفة على ميدان واحد يجمعها الشغف والإرادة والطموح. ويسعدنا أن نرى هذا الإقبال الكبير من اللاعبين والمؤسسات المشاركة، ما يعكس نجاح الجهود المشتركة في ترسيخ ثقافة الدمج والتكاتف المجتمعي في إمارة الشارقة والدولة».



كما أشاد محمد عبيد الحصان الشامسي، بالمستوى التنظيمي المتميز والنجاح الذي حققه الحدث، مؤكداً أن نادي الثقة للمعاقين يمثل نموذجاً رائداً في دعم مبادرات الدمج والتمكين من خلال الرياضة. وقال الشامسي: «نفخر بهذه الجهود التي تجسد رؤية مجلس الشارقة الرياضي في تمكين جميع فئات المجتمع من ممارسة الرياضة، وتعزيز قيم المساواة والمشاركة الفاعلة. إن ما نشهده اليوم من تفاعل إيجابي بين اللاعبين من مختلف القدرات هو ترجمة حقيقية لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في بناء مجتمع متكامل يحتضن الجميع».