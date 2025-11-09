الإمارات تفوز باستضافة كأس آسيا للقوس والسهم 2026



في إنجاز جديد، يضاف إلى سجل الرياضة الإماراتية، فازت دولة الإمارات، ممثلة في اتحاد الإمارات للقوس والسهم، بحق استضافة بطولة آسيا للشباب 2026، والتي ستقام في مدينة خورفكان، جاء الإعلان عن فوز الملف الإماراتي خلال اجتماع الجمعية العمومية «الكونغرس» للاتحاد الآسيوي للقوس والسهم، الذي عُقد مساء أمس، في العاصمة البنغالية دكا، على هامش البطولة القارية المقامة حتى الرابع عشر من نوفمبر الجاري، بمشاركة واسعة من المنتخبات الآسيوية. وشارك في الاجتماع وفد اتحاد الإمارات للقوس والسهم، برئاسة هنادي خليفة الكابوري رئيس الاتحاد، وحميد الشامسي نائب رئيس الاتحاد، وهند الحوسني الأمين العام.



وتفوّق الملف الإماراتي على منافسيه من تايبيه الصينية وكوريا الجنوبية، بعد حصوله على أغلبية أصوات أعضاء الجمعية العمومية، بفضل ما تتمتع به مدينة خورفكان من بنية تحتية متكاملة، ومرافق رياضية متطورة، وإمكانات تنظيمية ولوجستية رفيعة المستوى، تؤهلها لاستضافة كبرى البطولات القارية والعالمية.



وأكدت هنادي خليفة الكابوري، أن هذا الفوز يمثل ترجمة للدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي، ونتيجة مباشرة لجهود وزارة الرياضة في تمكين الاتحادات، وتعزيز قدراتها على تنظيم واستضافة الأحداث الكبرى.

وقالت الكابوري: استضافة بطولة آسيا للشباب 2026، تمثل محطة تاريخية في مسيرة اتحاد الإمارات للقوس والسهم، وتأكيداً للثقة التي تحظى بها الدولة على الصعيدين الآسيوي والدولي. لقد جاء هذا الإنجاز ثمرة عملٍ مؤسسي وجهود متواصلة لتطوير المنتخبات الوطنية، وصقل المواهب الواعدة، وإعداد الكوادر الفنية والإدارية المؤهلة. وأضافت: «أن البطولة المقبلة في خورفكان، ستكون فرصة لإبراز الوجه الحضاري للإمارات، وتعزيز حضورها مركزاً رياضياً عالمياً قادراً على تنظيم بطولات نوعية بمستوى احترافي».