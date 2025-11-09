فيصل الزعابي: استعدادات مبكرة لمنتخبنا الوطني قبل خوض مونديال القوة البدنية



أكد فيصل الغيص الزعابي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، أن استعدادات المنتخب الوطني ستكون مبكرة بشكل كافٍ تمهيداً للمشاركة في بطولة العالم للقوة البدنية، التي تستضيفها الفجيرة يونيو العام 2026، وذلك تمهيداً لتحقيق نتائج مميزة جديدة تضاف إلى رصيد نجاحات الرياضة الإماراتية.

وأوضح الزعابي أنه من خلال خبرته المتراكمة في المشاركة في بطولات العالم فإن اللاعبين يحتاجون للاستعداد المبكر، وبفترة تتراوح بين 5 حتى 6 أشهر، للوصول للجاهزية التي تؤهل للمنافسة بشكل جيد، مبيناً أن بطولة العالم قد تشهد مشاركة قرابة 1000 رياضي من 146 دولة من مختلف دول العالم، ولكون الإمارات الدولة المستضيفة للمنافسات سنشارك بأكبر بعثة من اللاعبين واللاعبات في المونديال.



وبين الزعابي أن مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي أطلق الاستعدادات التنظيمية للمونديال، وتم اختيار مجمع زايد الرياضي لإقامة البطولة العالمية والفعاليات المصاحبة، مشيراً إلى أنه سيكون هنالك جهود كبيرة لاستقطاب أكبر عدد من اللاعبين من خلال البطولات المحلية والدولية وتنظيم معسكرات تدريبية لإعداد المنتخب الوطني بشكل مميز، وكذلك المشاركة في البطولات الخارجية، لتعزيز الاحتكاك الفني للاعبين.



وبخصوص انطباع الزيارة التي قام بها وفدا الاتحادين الآسيوي والدولي لتفقد مكان إقامة بطولة العالم في مجمع زايد الرياضي أوضح الزعابي أنها كانت مثمرة وبناءة، وأبدى الجانبان سعادة غامرة بخصوص ما تتمتع به الفجيرة من بنى تحتية عالية الجودة، مبيناً أن رياضة القوة البدنية على مستوى العالم ينتظرها تنظيم نسخة استثنائية في كل الجوانب.