يوسف شاكر يفوز بجائزة الشخصية المتميزة للرجبي في آسيا



فاز يوسف شاكر، المدرب المساعد لمنتخب الإمارات للرجبي، بجائزة الشخصية المتميزة في آسيا، خلال حفل جوائز الاتحاد الآسيوي للرجبي لعام 2025، والذي أقيم في مدينة ساراواك الماليزية، بحضور قيس الظالعي، رئيس الاتحاد الآسيوي، وعدد من الأعضاء، وممثلي 29 اتحاداً، وتسلم الجائزة نيابة عنه، محمد سلطان الزعابي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للرجبي. وجاء اختيار يوسف شاكر لنيل هذه الجائزة، تقديراً لمسيرته مع المنتخبات الوطنية على مدار أكثر من 10 سنوات، حيث أسهم في إعداد عدد كبير من اللاعبين ودمجهم في منظومة الرجبي الإماراتية، إضافة إلى دوره في تطوير الأداء الفني داخل المنتخبات.



كما شهد الحفل تتويج عدد من الشخصيات والاتحادات الآسيوية، حيث نال نالين دي سيلفا جائزة الخدمة المتميزة، وحصل الاتحاد الياباني على جائزة تطوير رجبي السيدات، فيما نال الحكم الياباني تاكو أوتسوكي جائزة كارلسون لين للتحكيم، وحصل أناتولي شيروف على جائزة الموظف المثالي، إلى جانب تكريم السنغافوري تيرينس كو، بوصفه أحد أبرز أعضاء اللجنة التنفيذية.

وأعرب الزعابي عن سعادته بهذا الإنجاز، مشيداً بما قدمه يوسف شاكر من عطاءات وعمل متواصل مع المنتخبات الوطنية، مؤكداً أن هذا التكريم يمثل إضافة جديدة لنجاحات اتحاد الإمارات للرجبي، وهذه الجائزة تعكس قيمة العمل المستمر داخل الاتحاد، والعمل بروح الفريق الواحد، وهي رسالة بأن برامج التطوير تسير في الاتجاه الصحيح.



من جانبه، قال يوسف شاكر: «سعادتي بهذه الجائزة كبيرة، لأنها تمثل تقديراً لسنوات من الجهد داخل المنتخبات الوطنية، والأهم بالنسبة لي هو حضور اسم الإمارات في هذا المحفل، وأشكر مجلس إدارة الاتحاد الإماراتي للرجبي برئاسة الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وجميع أعضاء الاتحاد، وأشكر الاتحاد الآسيوي برئاسة قيس الظالعي، والجائزة تعد مسؤولية كبيرة في مواصلة الجهد من أجل وضع اسم الإمارات في المقدمة بكل الأحداث القارية والدولية».